Начальники считают, что работать лучше на работе

Очередной опрос подтвердил, что большинство сотрудников различных организаций чувствуют себя значительно лучше, если работают дома, нежели в офисе с полным рабочим днём. Это противоречит популярному мнению о том, что дистанционная работа ухудшает связи с коллективом и начальством.

Опрос провела компания Zoom совместно с Reworked INSIGHTS. Главный вывод такой: 83% сотрудников уверены, что в рамках дистанционной работы или при сочетании дистанционной и очной работы производительность труда у них выше. Правда, следует понимать, что ощущения производительности и реальная производительность могут не совпадать. Прошлым летом было проведено исследование, согласно результатам которого производительность сотрудников на дому снизилась на 18%. Исследование 2021 года говорит о том, что дистанционная и гибридная работа уменьшают общение и сотрудничество внутри коллектива, что может плохо сказаться на производительности труда и инновациях. Это исследование проводила Microsoft.

Менеджеры и руководители часто полагают, что продуктивность при работе из дома ухудшается из-за потерь связи между сотрудниками и начальством. Опрос Zoom показал, что 82% участников не ощущают утраты связи с коллегами и начальством, а у работающих в офисе таких только 72%. Таким образом, идея о необходимости персонального общения для формирования связей между людьми в наши дни не может считаться непререкаемой.

50% руководителей компании рассказали, что график работы сотрудников стал значительно более гибким. 64% руководителей говорят, что в их компаниях практикуется гибридная занятость.

Ещё 94% руководителей сказали, что в своих организациях используют искусственный интеллект. 84% из них уверены, что это положительно сказалось на производительности труда. 64% сотрудников уверены, что генеративный ИИ облегчает работу, а три четверти полагают, что инструменты дистанционной работы в их компаниях требуют улучшений.