Qualcomm готовит ещё три системы на чипе

Издание Android Headlines сообщает о том, что компания Qualcomm ведёт работу над очередными тремя мобильными процессорами. Они будут предназначаться для аппаратов средней ценовой категории. Сейчас эти процессоры известны под модельными номерами SM4635, SM6650 и SM7635. Они войдут в состав линеек Snapdragon 4, 6 и 7.

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Кодовое имя чипа SM4635 pitti, тогда как у двух других общие кодовое имя volcano. Ранее инсайдер Роланд Квандт сообщал, что модель SM4635 может представлять собой процессор Snapdragon 4 Gen 3. Тогда говорилось о проекте Kalpeni. Это тестовое устройство с 6 ГБ памяти LPDDR4X и хранилищем UFS 3.1 объёмом 256 ГБ. Чипы прошлого поколения Snapdragon 4 Gen 1 и 4 Gen 2 обладают модельными номерами SM4375 и SM4450 соответственно.

Процессоры SM6650 и SM7635 могут иметь похожие характеристики. Одним из первых устройств на SM7635 может оказаться смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Точных сведений пока нет, но можно рассчитывать на их появление в недалёком будущем.