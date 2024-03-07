Рынок мобильных устройств Индии пополнился очередной моделью Realme

Помимо Samsung, очередной не самый дорогой аппарат для индийских покупателей представила Realme. Речь идёт о модели средней ценовой категории Realme 12 5G по цене не более $200.

Такая невысокая стоимость не мешает устройству иметь ряд приличных характеристик. В их число входят система на чипе MediaTek Dimensity 6100+, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянной памяти и поддержка карт памяти microSD.

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Производитель говорит, что это первый аппарат с динамической кнопкой. Это означает, что она может активировать разные функциональные возможности, вроде камеры, фонарика, режимов полёта и «Не беспокоить». В состав кнопки питания вошёл сканер отпечатков пальцев.

Сзади находятся две камеры с основной с разрешением 180 Мп и сенсор глубины 2 Мп. Спереди располагается камера 8 Мп.

Аппарат получил батарею 5000 мАч и зарядку мощностью 45 Вт. Размер экрана IPS LCD составляет 6,72 дюйма, разрешение FHD+, частота 120 Гц. Будут доступны зелёные и синие цветовые варианты.