В смартфонах HyperOS придёт на смену MIUI

Во вторник компания Xiaomi представила свою новую операционную систему, которая впервые появится на смартфонах линейки Xiaomi 14. Анонс этих аппаратов запланирован на 27 октября. Представил систему основатель и глава компании Лэй Цзюнь в соцсети Twitter. Не так давно сообщалось, что Xiaomi поменяет свою оболочку MIUI на новую под названием MiOS.

Лэй Цзюнь представил логотип новой системы с надписью Xiaomi HyperOS. Система должна применяться в многочисленных продуктах Xiaomi, куда помимо смартфонов войдут планшеты, различная бытовая электроника, даже периферийные устройства сторонних производителей.

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Из логотипа можно сделать вывод, что анонс относится только к китайскому рынку. На вопрос в Твиттере о том, будет ли международный релиз, было предложено следить за новостями. В следующем году система будет распространяться на уже представленных устройствах Xiaomi, заменяя собой MIUI. Между тем, ранее было подтверждено, что на смартфонах Redmi K60 Ultra будет использоваться программная оболочка MIUI 15.

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Возможно, больше станет известно в момент анонса аппаратов Xiaomi 14, сообщает huaweicentral.com.