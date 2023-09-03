Два лидера используют чип Snapdragon 7+ Gen 2

Помимо флагманских моделей, бенчмарк AnTuTu публикует результаты тестирования смартфонов по более умеренным ценам. По итогам августа среди таких смартфонов самым быстрым оказался Redmi Note 12 Turbo. Это представленный в марте аппарат, результаты тестирования которого составляют 1148376 баллов. С этим результатом удалось обойти занимающий второе место Realme GT Neo 5 SE, который набрал 1146607 баллов. Оба этих смартфона работают на процессоре Snapdragon 7+ Gen 2 и других аппаратов в десятке на этом чипе нет.

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Набрав больше миллиона баллов при цене около $250, эти аппараты привлекают внимание энтузиастов мобильных устройств. Лидирующий смартфон Xiaomi за пределами Китая известен как Poco F5.

На третьем месте находится iQOO Neo 7 SE на процессоре Dimensity 8200 с результатом 949742 балла, опережая Vivo S17 Pro с его показателем 944329 баллов. Также в десятке нашлось место для Oppo Reno 10 Pro, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Xiaomi Civi 3, OnePlus Ace Racing и OnePlus Ace. Все они работают на чипах Dimensity 8200 и 8100.

Как видим, лучшим процессором для средней ценовой категории сейчас является Snapdragon 7+ Gen 2. При этом в настоящее время ведётся разработка Dimensity 8300 с новым графическим процессором Mali G52 MC6, сообщает Gizmochina.