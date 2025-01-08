Данная технология сделает экран ярче и улучшит энергоэффективность OLED-панели.

Хотя официальный релиз Samsung Galaxy S25 Ultra ещё не состоялся, уже начали распространяться слухи и новости о следующем флагмане - Galaxy S26 Ultra. Одним из наиболее интересных аспектов будущего смартфона является использование новой технологии под названием Color Filter on Encapsulation (CoE) для создания более яркого и энергоэффективного экрана.

Технология CoE представляет собой значительный шаг вперед в разработке OLED-панелей. Она предполагает замену традиционной поляризационной пластины в OLED-панелях цветными фильтрами, а также замeну обычных слоёв определения пикселей (PDL) на чёрные PDL. Это не только делает экран тоньше, но и увеличивает коэффициент пропускания света. Использование черного PDL должно уменьшить отражение света внутри панели, что оптимизирует эффект отображения изображения. Кроме того, цветные фильтры (CF) печатаются на тонкоплëночном герметизирующем слое (TFE) при низких температурах, что ещё больше улучшает качество изображения.

Эта технология уже была опробована на складном экране Galaxy Z Fold 3, но Galaxy S26 Ultra станет первым смартфоном в своём дизайне, который будет использовать эту инновацию. Хотя пока не ясно, будут ли модели Galaxy S26 и S26+ оснащены аналогичными панелями, можно ожидать значительного улучшения производительности экрана этих устройств. При этом серия Galaxy S24 уже демонстрирует впечатляющую яркость OLED-экрана до 2600 нит. Если новые отчёты верны, ожидается, что Galaxy S26 Ultra превысит эту отметку и достигнет яркости более 3000 нит. Однако, Samsung также может решить сохранить текущий уровень яркости в обмен на более длительное время автономной работы батареи.