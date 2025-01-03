Самое интересное, это серия OPPO Watch X2, а также смартфон Find N5.

В начале 2025 года компания OPPO планирует выпустить целую серию новых продуктов, которые порадуют как фанатов носимой электроники, так и любителей смартфонов. Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали о том, чего можно ожидать от OPPO в первом квартале года.

В первом квартале 2025 года OPPO представит новую серию смарт-часов - OPPO Watch X2. Эти часы будут оснащены круглыми OLED-экранами диаметром 46 мм и поддержкой полностью интеллектуальной системы eSIM, а также работать под управлением ColorOS. Аккумулятор часов будет иметь ёмкость 631 или 648 мА*ч, в зависимости от модели, и поддерживать быструю зарядку мощностью 10 Вт. Ключевые функции OPPO Watch X2 включают: часы будут способны проводить 60-секундную электрокардиограмму и измерять температуру на запястье, возможность проверки здоровья, включая мониторинг физических упражнений и другие функции отслеживания состояния здоровья, поддержка навигационных систем и бесконтактной оплаты, а также высокостандартная защита от воды, обеспечивая надёжность устройства в различных условиях.

Одним из самых ожидаемых смартфонов станет OPPO Find N5, позиционируемый как ультратонкий универсальный складной телефон. Этот смартфон, вероятно, появится в начале февраля, сразу после Весеннего фестиваля. Он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Extreme Edition и иметь 6,4-дюймовый внешний экран с частотой обновления 120 Гц и 8-дюймовый основной экран. Также у него будет аккумулятор ёмкостью 5700 мА*ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт. Также известно о перископическом модуле с основным сенсором 50 МП и поддержке спутниковой связи, водонепроницаемости IPX8, а также встроенном двигателе по оси X.