Логотип Redmi впервые появился на новой модели Q4 в сотрудничестве с Lamborghini.

Вчера 14 сентября во второй половине дня Ван Тэн, заместитель генерального директора отдела маркетинга Xiaomi China и генеральный менеджер бренда Redmi, поделился интересными новостями на своей странице в Weibo. Он рассказал о своём участии в гоночном мероприятии Lamborghini Track Day, которое прошло в Шанхае.

Ван Тэн подчеркнул, что участие в гоночном мероприятии Lamborghini позволило ему близко познакомиться с гоночной культурой. Это событие стало особенным ещё и потому, что впервые логотип Redmi появился на гоночном автомобиле Lamborghini. Такое сотрудничество не только укрепляет позиции Redmi на рынке, но и демонстрирует стремление бренда к инновациям и новым возможностям.

Ранее Redmi уже выпускала кастомизированные устройства в сотрудничестве с Lamborghini. Одним из таких примеров является Redmi K70 Pro Champion Edition, который был выпущен в декабре прошлого года. Этот смартфон стал символом качества и стиля, сочетающего лучшие технологии Redmi и дизайнерские решения Lamborghini.

В июне этого года Redmi официально объявила о партнерстве со спортивным отделом Lamborghini Squadra Corse на своей странице в Weibo. Это сотрудничество открывает новые горизонты для обоих брендов. В будущем можно будет увидеть больше гоночных автомобилей Lamborghini с логотипом Redmi.

Ван Тэн также сообщил, что новый совместный продукт Redmi и Lamborghini будет запущен в четвёртом квартале 2024 года. Подробности о новом продукте пока не раскрыты, но учитывая предыдущие успехи в сотрудничестве, можно ожидать чего-то действительно впечатляющего.