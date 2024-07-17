Xiaomi выпустит Xiaomi Mix Flip вместе с Mix Fold 4 19 июля.

Компания Xiaomi, известная своими инновационными технологиями и доступными ценами, готовится к выпуску нового складного смартфона Xiaomi Mix Flip вместе с Mix Fold 4 19 июля. Несмотря на то, что многие конкуренты уже предлагают складные раскладушки, Xiaomi до сих пор не предложила свой вариант. Генеральный директор компании, Лэй Цзюнь, недавно раскрыл причину, по которой Xiaomi так долго не выпускала свою раскладушку, и поделился историей разработки прототипов MIX Flip.

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Первый прототип Xiaomi Mix Flip имел уникальный дизайн с треугольной декоративной отделкой, отличающийся небольшим дисплеем. Однако, несмотря на оригинальность, Xiaomi решила отменить этот дизайн, поскольку небольшой дисплей не был практичным и мог использоваться только для напоминаний и уведомлений.

Второй прототип имеет круглый внешний вид, встроенный в модуль камеры. Xiaomi планировала предложить пользовательский интерфейс, похожий на смарт-часы, для внешнего экрана. Однако этот план был отклонён, поскольку его функциональность пересекалась с функциональностью смарт-часов, и компания решила сосредоточиться на создании более практичного и уникального дизайна.

Более поздний образец прототипа имел гораздо больший внешний вид, на котором камеры были расположены на другой стороне. Кроме того, была добавлена кнопка, расположенная прямо в верхней части правой рамки экрана. Однако этот план также был отклонён, поскольку было невозможно использовать заднюю камеру для съемки селфи, что имеет важное значение для многих пользователей.

Наконец, Xiaomi преодолела все ограничения и создала прямоугольный дизайн экрана для Xiaomi Mix Flip. Окончательный продукт оснащён большим дисплеем с узкими и почти равномерными рамками со всех четырёх сторон и имеет два круглых выреза для установки задней камеры. Этот дизайн позволяет пользователям использовать заднюю камеру для съемки селфи, а также наслаждаться большим и функциональным дисплеем.