PG05.6 является первым в мире CFexpress 4.0 USB4 Type-B адаптером для карт, обратно совместимым с CFexpress 2.0, что позволяет использовать его с различными поколениями карт памяти

Компания ProGrade запустила на рынок новый кард-ридер PG05.6, продемонстрировав свои передовые технологии и стремление удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. Это устройство специально разработано для работы с новейшими картами памяти CFexpress 4.0 типа B, предлагая пользователю уникальные возможности и функциональность.

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Основатель и генеральный директор ProGrade, Уэс Брюэр, подчеркнул, что кард-ридер PG05.6 является значительным прорывом в рабочем процессе и производительности. Скорость передачи данных до 5 ГБ в секунду обеспечивает быструю и эффективную работу с большим объемом информации. Более того, PG05.6 является первым в мире CFexpress 4.0 USB4 Type-B адаптером для карт, обратно совместимым с CFexpress 2.0, что позволяет использовать его с различными поколениями карт памяти.

Одним из ключевых преимуществ PG05.6 является его уникальное магнитное основание, которое обеспечивает надежное соединение между кард-ридером и компьютером. Это позволяет избежать случайного отключения и обеспечивает стабильную передачу данных. Кроме того, кард-ридер оснащен радиатором, который обеспечивает дополнительную охлаждающую способность, предотвращая перегрев карты памяти и устройства чтения.

Кард-ридер PG05.6 поддерживает обновление профессиональной версии, что позволяет пользователям получать новейшие функции и улучшения по мере их выпуска. Комплект поставки включает сертифицированный кабель USB 4.0, обеспечивая надежное и высокоскоростное соединение между кард-ридером и компьютером.

ProGrade рекомендует кард-ридер PG05.6 всем профессионалам, которым требуется быстрая и надежная передача данных. С розничной ценой в 99,99 долларов США, PG05.6 представляет собой доступное и высококачественное решение для эффективности и производительности в различных сферах.