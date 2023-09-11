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ProGrade представляет первый в мире кард-ридер CFexpress 4.0 USB4 Type-B со скоростью до 5 ГБ/с
PG05.6 является первым в мире CFexpress 4.0 USB4 Type-B адаптером для карт, обратно совместимым с CFexpress 2.0, что позволяет использовать его с различными поколениями карт памяти

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Компания ProGrade запустила на рынок новый кард-ридер PG05.6, продемонстрировав свои передовые технологии и стремление удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. Это устройство специально разработано для работы с новейшими картами памяти CFexpress 4.0 типа B, предлагая пользователю уникальные возможности и функциональность.

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Основатель и генеральный директор ProGrade, Уэс Брюэр, подчеркнул, что кард-ридер PG05.6 является значительным прорывом в рабочем процессе и производительности. Скорость передачи данных до 5 ГБ в секунду обеспечивает быструю и эффективную работу с большим объемом информации. Более того, PG05.6 является первым в мире CFexpress 4.0 USB4 Type-B адаптером для карт, обратно совместимым с CFexpress 2.0, что позволяет использовать его с различными поколениями карт памяти.

Одним из ключевых преимуществ PG05.6 является его уникальное магнитное основание, которое обеспечивает надежное соединение между кард-ридером и компьютером. Это позволяет избежать случайного отключения и обеспечивает стабильную передачу данных. Кроме того, кард-ридер оснащен радиатором, который обеспечивает дополнительную охлаждающую способность, предотвращая перегрев карты памяти и устройства чтения.

Кард-ридер PG05.6 поддерживает обновление профессиональной версии, что позволяет пользователям получать новейшие функции и улучшения по мере их выпуска. Комплект поставки включает сертифицированный кабель USB 4.0, обеспечивая надежное и высокоскоростное соединение между кард-ридером и компьютером.

ProGrade рекомендует кард-ридер PG05.6 всем профессионалам, которым требуется быстрая и надежная передача данных. С розничной ценой в 99,99 долларов США, PG05.6 представляет собой доступное и высококачественное решение для эффективности и производительности в различных сферах.

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#технологии #иновационные технологии #кард-ридер
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Apsheronsky tchai
17:50
Алкашку в армии лакать – это не прогрессивно. Укровоены взбадриваются по-европейски, НАТОвские стандарты. https://t.me/jnb_news/8338
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Kiler
17:47
Опять самолет возле меня летает, Я на видеокамеру заснял, сейчас покажу Это позавчера было. Мне кажется миг-35
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Alex-IT
17:47
Это точно, если армяне спецы по торговле, то пусть нанимают наёмников со всего мира защищать их страну. Это вполне рабочий вариант.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Apsheronsky tchai
17:47
Смотреть лучше таки женщин, пусть и силиконовых. А умных мужиков лучше слушать.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
emptystack
17:46
если для всего проца хватает - зачем его менять ? если вы играйте в высоких рахрешениях,то проца будет хватать еще года на два. Потом купите новую платформу Intel, с новым процессором и памятью DDR5
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
Руслан Знамов
17:46
Это фишка американцев, пока другие горят, и добивают русских, появиться на своих танках как на коне. Во второй мировой также было. Но не повезло, не фортануло, а значит зачем посылать и срамиться ...
Из-за высоких потерь ВСУ США посчитали нецелесообразными поставки Abrams и отложили передачу танков
Apsheronsky tchai
17:45
Ого! Мамки Зеро, Зистакса и Зилота такое дичайше котировали. Эта троица обязана Ягуару своим происхождением.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Alex-IT
17:45
Лучше умных мужиков смотреть, чем глупых силиконовых женщин. Женщины умные тоже есть, но их всё меньше с каждым годом к сожалению, как и мужиков.
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
DIP48
17:43
Обострение шизы, болезненный ?))) Ничего и таких вылечивают
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
Kiler
17:43
Я так в армии делал, фляжку с водой выливал, А туда ягуар наливал. Я смотрю ты шариш
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
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