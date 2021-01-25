Глава Nintendo прилетел в Венесуэлу, чтобы вручить 9-летнему мальчику штраф на 200 млн. долларов
Наверное, вы слышали о том, как молодым родителям посчастливилось получить от знаменитых компаний крупные подарки. Например, в 2019 году семейная чета Элла Карина и Энди Кахья родом из Индонезии назвала своего ребёнка Google Cahya. Так указано в паспорте. После того, как об этом узнали в корпорации Google, родителям подарили фирменную технику, одежду и т.д. Диаметрально противоположная ситуация произошла в Венесуэле.
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Facebook-канал GAME ZONE BAKU с тридцатитысячной аудиторией вчера опубликовал пост, где кратко рассказывалась история 9-летнего мальчика Пако Гутиереза. Всю свою сознательную жизнь юнец мечтал о консоли Nintendo, но из-за финансового состояния его семья не могла позволить себе такую покупку. В один день он вместе с родным дядей собрал собственную игру про Марио из одного лишь картона. После видео с этим было загружено на YouTube. Там его заметил президент корпорации Nintendo Даг Боузер.
Продолжение многим может показаться очевидным: расчувствовавшийся ген. директор решил лично помочь семье и поднять их благосостояние. К сожалению, всё пошло не так. Господин Боузер действительно прилетел в Венесуэлу. Для того, чтобы вручить мальчику, его дяде и семье судебный иск с требованием выплатить 200 миллионов долларов за множество нарушенных авторских прав. Как дело развернётся дальше – неизвестно. Другие детали не уточняются.
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