Они обладают хорошим соотношением цены и характеристик

2024-й год подходит к концу, а значит пришло время создать списки лучших комплектующих для ПК. В этот раз портал Gamers Nexus решил поделиться топом наиболее достойных процессоров, основываясь на своих многочисленных тестах.

И самым оптимальным CPU, способным проявиться себя во всем, назван последних вышедший в этом году десктопный Ryzen 7 9800X3D. Таким он является в немалой степени благодаря умеренной цене в $480, что на четверть меньше, чем у Core Ultra 9 285K за $630.

Также Ryzen 7 9800X3D признан лучших игровым CPU, а в рабочих задачах он обгоняет Ryzen 7 9700X. Кроме того, данный процессор лидирует по работе в Photoshop. А еще он неплохо разгоняется.

Звание лучших сбалансированных камней Gamers Nexus присудили сразу двум моделям — Ryzen 9 7950X и Core i9-14900K. Снизившиеся цены на них, а также впечатляющие скоростные характеристики при использовании в рабочих станциях, делают указанные ЦП довольно интересными вариантами.

Кроме того, на них можно получить высокий FPS в играх. Что касается более новых Ryzen 9 9950X и Core Ultra 9 285K, то они пока еще слишком дорогие, чтобы прийти на смену предшественникам.

Лучшим процессором, на который стоит проапгрейдиться, стал Ryzen 7 5700X3D из-за своей низкой стоимости в $180 и приличной игровой производительности. В некоторых случаях, Ryzen 7 5700X3D способен превзойти по выдаваемому FPS флагманские Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K, например, в Baldur's Gate 3.

Топом-1 среди средне-бюджетных CPU в 2024 году объявлен все еще продающийся в магазинах 8-ядерный 20-поточный Core i7-12700KF. Он построен на архитектуре Alder Lake-S, которая, в отличие от Raptor Lake-S, не имеет проблем с выходом процессоров из строя. Данный камень предлагает отличный баланс производительности в играх и профессиональных приложениях за относительно умеренный прайс.

Лучшим HEDT для десктопов второй год подряд становится 32-ядерный 64-поточный Ryzen Threadripper 7970X, стоимостью $2500. Он в два раза дешевле 64-ядерного 128-поточного Ryzen Threadripper 7980X за $5000, и также предлагает 48 линий PCI-E, которые можно задействовать в по настоящему высококлассных рабочих ПК.

Также Ryzen Threadripper 7970X довольно энергоэффективен, плюс во многих задачах он вдвое обходит Ryzen 9 7950X. Впрочем, Gamers Nexus советуют подождать и присмотреться Ryzen 9 9950X3D, выходящему в следующем году.

Лучшими игровыми процессорами с ценой ниже $100 в этом году названы Core i3-12100F и Core i3-13100F. Недорогие 4-ядерники все еще способны обеспечить приемлемый игровой процесс в абсолютном большинстве ААА-проектов, хотя время кадра при этом может быть довольно нестабильным, что выражается в так называемых лагах или фризах во время нагруженных сцен.

Поэтому имеет смысл доплатить до Ryzen 5 5600, если позволяет бюджет, так как Ryzen 5 5500 зачастую даже медленнее, чем Core i3-12100F.