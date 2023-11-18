В некоторых случаях это может повысить производительность

Компания Bitsum разработала приложение для планирования потоков под названием CoreDirector. Оно дает пользователям контроль над энергоэффективными ядрами процессоров Intel Core.

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CoreDirector решает множество проблем, возникающих из-за некорректного поведения встроенного в Windows планировщика и автоматического планировщика Intel во многих программах. Оно позволяет в ручном режиме определять, какие P и E-ядра требуется включить или выключить для конкретного приложения / игры.

CoreDirector предоставляет три режима работы: "Efficiency Mode OFF", "CPU Affinities" и "CPU sets". Первый деактивирует автоматическое выделение E-ядер для программ, за исключением случаев, когда последним энергоэффективные потоки действительно требуются, или когда производительности одних лишь P-ядер будет недостаточно.

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"CPU Affinities" предполагает выключение E-ядер и включение в случае, если приложение само их запрашивает. Последний режим менее строг к правилам и оставляет большую часть решений на усмотрение ОС. У Bitsum также существует более продвинутый Process Lasso, в то время, как CoreDirector рассчитан на начинающих пользователей.