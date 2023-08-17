В каждом сегменте представлены модели как от Intel, так и от AMD

Многие задумываются о покупке процессора, но не знают, какую модель им выбрать. Решить данную задачу спешат иностранные компьютерные эксперты, которые провели исследование рынка и выявили лучшие предложения на сегодняшний день.

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Бюджетным выбором становятся Core i3-12100F и Ryzen 5600. Первый, в сочетании с памятью DDR4-3600 CL16 на 15% обходит более дешевый Ryzen 5500 в играх. Ryzen 5600 стоит дороже Core i3-12100F, но при этом предлагает до 40% большую многопоточную производительность при практически идентичной однопоточной. Это не только устраняет потенциальные статтеры и повышает FPS, но и позволяет собранной системе дольше оставаться актуальной.

Средний сегмент плотно оккупировали народный Core i5-12400F и менее популярный Ryzen 7 5700X. Решение от Intel оптимально подходит под все существующие задачи, кроме экстремальных и специфических. Ryzen 7 5700X в свою очередь на 30% быстрее в многопотоке, благодаря наличию 8 ядер Zen 3. Если нагрузка на ПК предполагает открытие множества приложений одновременно, то модель от AMD будет выглядеть предпочтительнее.

Для "раскочегаривания" флагманских GPU хорошо подойдут Core i5-13600K и Ryzen 7 7700X. Более высокая производительность во всех режимах присваивает Core i5-13600K статус фаворита. Причиной выбрать Ryzen 7 7700X может стать новизна и более долгая поддержка платформы AM5, а также отсутствие энергоэффективных ядер, если для кого-то данный факт имеет значение.

В районе 400$ выделяются Core i7-13700K, Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7900X. Лучшим выбором для игр будет Ryzen 7 7800X3D, который за счет наличия 3D-кэша может на 20% опережать Core i7-13700K. Последний более универсален и эффективнее проявляет себя в многопоточной нагрузке, но Ryzen 9 7900X можно найти дешевле, и в нем нет не нравящихся многим E-ядер.

В топе очевидно расположились Core i9-13900K, Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7950X3D. В целом, Core i9-13900K сложно рекомендовать простому пользователю из-за его чрезмерного тепловыделения, так что подойдет он скорее фанатам марки, готовым обуздать горячий нрав данного камня, или тем, кому нужна максимальная однопоточная производительность здесь и сейчас.

Сочетающий множество достоинств Ryzen 9 7950X3D видится более оптимальным приобретением. Он способен успешно конкурировать с Core i9-13900K в рабочих нагрузках, показывает неплохие результаты в играх, потребляет в два раза меньше энергии, чем конкурент, и относится к перспективной платформе AM5. Ryzen 7950X без 3D-кеша имеет все тоже самое, но медленнее в играх. Зато он самый недорогой из указанной троицы.