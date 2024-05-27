NVIDIA, возможно, готовится бросить вызов Qualcomm на рынке ПК с Windows, выпустив новую SoC ARM, использующую архитектуру Blackwell следующего поколения компании. По слухам, помимо Team Green, SoC также будет включать в себя новейшее процессорное ядро ​​Cortex от ARM.

Как мы знаем NVIDIA не новичок в разработке процессоров ARM. Компания разработала SoC Tegra, который используется в Nintendo Switch, а также, по слухам, выпустит процессор Tegra T239, лежащий в основе Switch следующего поколения. Теперь выяснилось, что NVIDIA готова использовать свой опыт разработки SoC ARM для производства процессора ARM для ПК под Windows.

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Сообщается, что SoC для ПК на базе ARM от NVIDIA включает в себя новейшее процессорное ядро Cortex X5 «BlackHawk» вместе с графическим процессором на базе архитектуры Blackwell. Кроме того, ведущий XpeaGPU утверждает, что SoC оснащен встроенной памятью LPDDR6 и будет построен на основе процесса TSMC N3P. Но, как отмечает VideoCardz, Kepler_L2 не согласен с выбором технологического узла и предлагает вместо него 3-нм процессор Intel.

Microsoft также переносит все хитрости искусственного интеллекта Windows 11 на чип NVIDIA. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что SoC должен иметь производительность NPU, равную или превышающую 40 TOP, что является требованием для ПК Copilot +, которые предназначены для запуска новых функций искусственного интеллекта Windows 11.

Наконец, NVIDIA ARM SoC для Windows, по-видимому, выйдет в 2025 году. Это соответствует предыдущим слухам, в которых утверждалось, что MediaTek заключила партнерское соглашение с NVIDIA по созданию процессора ARM для ПК в 2025 году.

Помимо намеков Dell и NVIDIA на процессор Windows ARM в 2025 году, других официальных подробностей у нас нет. Итак, относитесь к перечисленным здесь характеристикам с долей скептицизма.