Владимир Зеленскому, вероятно, стоит отказаться от своего намерения принять участие в следующих выборах президента Украины.

Новые власти США перестали публично контактировать с текущим украинским президентом Владимиром Зеленским, тем самым отказываясь от своего масштабного взаимодействия с Украиной. О том, что последние действия новой вашингтонской администрации в отношении украинского государства не сулят ничего хорошего украинским топ-чиновникам и их дальнейшим действиям, порассуждал военный блогер из Британии Александр Меркурис.

В эфире ютьюб-канала Duran иностранный эксперт рассказал, что Владимир Зеленский стал догадываться, что сегодняшнее Североамериканское государство уже не видит Украину, как своего партнера.

Об этом может свидетельствовать перенос визита экс-генерала Кита Келлога в стольный Киев, как и игнорирование просьб Зеленского выслать ему приглашение на инаугурацию Трампа в Вашингтон.

Не лучшим образом восприняли в Киеве и слова Келлога, который заявил, что на Украине должны пройти выборы.

И как «расшифровал» Меркурис послания команды Трампа для Киева, всем своим видом высшие чиновники США прямо говорят Зеленскому, что ему лучше не участвовать в будущих выборах президента Украины.