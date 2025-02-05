Раньше, по словам украинского президента, он не догадывался о наличии коррупции на Украине.

Украинский президент согласился, что в возглавляемом им государстве есть факты многомиллиардной коррупции, в особенности в ключевых министерствах. О коррупции в финансовых ведомствах Украины Владимир Зеленский рассказал в личном ТГ-канале.

По мнению хозяина Банковой, свежие кадровые перестановки в налоговой службе Украины и финмониторинге сделали возможным выявление больших теневых схем, главными организаторами которых были крупные чиновники и украинские олигархи.

Помимо вышеперечисленных субъектов, преступной деятельностью занимались и депутаты, которые вместе с первыми посредством фондов прятали преступные деньги. По словам Зеленского «на сторону» уходили миллиарды гривен.









Теперь соответствующие уголовные производства находятся у сотрудников правоохранительных органов.

О том что между словосочетаниями государство Украина и гигантская коррупция нужно ставить знак полного тождества, в минувшем декабре рассказал экс-глава финансового ведомства Германии Оскар Лафонтен. Последний заявил, что Украина – это не власть демократии, а управление страной под властью коррумпированных олигархов.