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Видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 30 приближаются к запуску и последние отчеты предполагают, что высокопроизводительные видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080 представят 17 сентября. Последняя линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 «Ampere» заменит всю линейку GeForce RTX 20 «Turing» в этом году и предложит пользователям более высокую производительность для игр следующего поколения AAA с превосходным качеством и частотой кадров.

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Последний отчет о дате запуска поступил от MyDrivers (через Videocardz), который заявляет, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER официально сняты с производства и последние заказы уже отправлены, что означает, что в розничной торговле будет нехватка карт серии Turing RTX 20. В отчете также упоминается рост цен на карты серий GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1060, особенно серии GeForce GTX 1660 (GTX 1660, GTX 1660 Ti и GTX 1660 SUPER), которые в рознице будут дороже примерно на 20-30 долларов.

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Линейка игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere в 2020 году будет состоять из четырех видеокарт: NVIDIA RTX 3080 Ti, NVIDIA RTX 3080, NVIDIA RTX 3070, NVIDIA RTX 3060. Все четыре видеокарты будут выпущены в 2020 году, но будут иметь разные даты запуска. В первую очередь выйдут высокопроизводительные карты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 будет запущена в октябре, а массовая видеокарта GeForce RTX 3060 поступит в продажу в ноябре.