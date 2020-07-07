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Гибридный AMD Ryzen 7 4700G разогнан быстрее Ryzen 7 3800X, на всех 8 ядрах со стандартным охлаждением

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ITCooker продемонстрировал (через HiFiHedgehog) на своей странице в Facebook разгон флагманского гибридного процессора AMD APU Ryzen 7 4700G. Его разгон с TDP мощностью 65 Вт выглядит впечатляющим в сравнении с производительным Ryzen 7 3800X. Ryzen 7 4700G с архитектурой CPU Zen 2 7-нм и GPU Vega 7-нм в монолитном исполнении имеет хорошую эффективность, а также обеспечивает улучшенные показатели задержки и пропускной способности.

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Приведенный скриншот CPU-Z показывает, что Ryzen 7 4700G имеет 8 ядер, 16 потоков, 4 МБ кэш-памяти L2 и 8 МБ кэш-памяти L3. Процессор имеет базовую тактовую частоту 3,60 ГГц и стандартную частоту разгона 4,45 ГГц, работает с TDP 65 Вт и совместим с разъемом AM4. Графическая сторона представлена улучшенным 7-нм процессором Vega с 8 CUs или 512 ядрами с частотой 2100 МГц, что делает его одним из самых быстрых интегрированных графических чипов.

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AMD Ryzen 7 4700G протестирован на материнской плате ASRock B550 Taichi с памятью DDR4-3800 МГц CL16. Процессор был разогнан вручную с множителем 47,75 и частотой шины 100 МГц при 1,425 В. Результатом разгона стала частота 4,75 ГГц для всех 8 ядер, что весьма впечатляет, если сравнивать ее со стандартными предложениями AMD Matisse, Ryzen 7 3800X или Ryzen 7 3700X не могут преодолеть барьер 4,3 ГГц.

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Также важно отметить, что AMD Ryzen 7 4700G разогнан на стандартной установке с воздушным или жидкостным охлаждением с температурой 41°C. Процессор также работает на частоте 4,9 ГГц в одноядерном режиме и частоте Vega 2200 МГц.

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Утечка цен показывает стоимость Ryzen 7 4700G около 300 долларов и в этой ценовой категории он гораздо выгоднее, чем Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X поскольку предлагает такое же количество ядер и потоков, но с более высокими возможностями разгона, встроенным iGPU и поддержкой более высокой частоты памяти DDR4.

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Любые отдельные модули в проце это костыли. Кристал должен быть монолитным для уменьшения любых задержек.
Гибридный AMD Ryzen 7 4700G разогнан быстрее Ryzen 7 3800X, на всех 8 ядрах со стандартным охлаждением
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