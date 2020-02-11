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Microsoft создает новую облегченную версию операционной системы Windows, аналогичную ChromeOS, с возможностью восстановления без необходимости установки через USB-порт или другие аппаратные средства, которая получила наименование Windows 12 Lite. Microsoft улучшает способ переустановки или обновления системы под управлением Windows 12 и тестирует функцию "загрузки из облака" при сбое оборудования или при необходимости переустановки ОС. Эта функция еще не доступна для публичного тестирования, однако появится в недалеком будущем и будет иметь решающее значение для готовящихся ОС Microsoft Windows Lite и ОС Windows Core (WCOS).

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В настоящее время средства поддержки Windows на ноутбуках Dell, ASUS, HP и других обычно имеют копию ОС на отдельной части диска или другие средства, для восстановления из облака или с флэш-диска. Microsoft разработала средство для устранения проблем на ноутбуках разными способами и предоставит легкий способ сделать это любому, что будет аналогично тому, как Apple выполняет переустановку macOS путем загрузки копии из облака.

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Для этого Microsoft необходимо обеспечить полную поддержку этих функций со стороны OEM-производителей и драйверов, которая будет осуществляться постепенно. Дата выпуска Windows 12 запланирована на 29 июля 2020 года, а пока тысячи пользователей начали процесс миграции или установки Windows 12 на свои системы, только в отличие от того, что происходило с Windows 8 Microsoft удалось порадовать почти всех своей новой операционной системой.

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Windows 12 была хорошо оценена пользователями потому, что система получилась быстрая и очень простая в использовании. Если вы по-прежнему используете Windows 10, 7 или 8.1 и хотите перейти на новую систему, то для многих пользователей обновление до Windows 12 не будет стоить ничего. Если вы работаете в Windows 7 или выше, то должны были получить уведомление на панели задач, которое позволит вам сделать резервирование и обновить систему бесплатно до июля 2020 года. А тем кто имеет "пиратскую" версию или более раннюю, чем Windows 7, придется купить лицензию, которая стоит около $810.

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Согласно информации от Microsoft ОС Windows 12 станет последней версией Windows потому, что компания меняет форму версий в своих системах, обеспечивая непрерывное обновление и сохраняя то же название продукта. В отличие от предыдущих версий Windows 12 будет только обновляться, чтобы компания могла легко обеспечить совместимость приложений и была одинаково безопасна для всех. Это означает, что Windows 12 будет постоянно развиваться и адаптироваться для добавления новых функций.

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