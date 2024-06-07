Устройство было создано в партнерстве с НИИ «Масштаб» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) компания «Рутек», известная по выпуску смартфона «Р-Фон», представила свою новую разработку — планшет «Р-Таб».

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Устройство было создано в партнерстве с НИИ «Масштаб» и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана. «Р-Таб» оснащен 10-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, процессором отечественного производства «Байкал-М», 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Отличительной особенностью планшета является его операционная система. «Р-Таб» работает на отечественной ОС «Аврора», разработанной компанией «Открытая мобильная платформа». Это обеспечивает высокий уровень безопасности данных и защиту от зарубежных санкций.

«Наша цель — создать российский планшет, который может конкурировать с зарубежными аналогами как по качеству, так и по функциональности», — заявил генеральный директор «Рутек» Александр Конанов. «Мы уверены, что "Р-Таб" станет популярным выбором для бизнеса и государственных органов, которые стремятся к импортозамещению и защите критической информации».

На стенде «Рутек» участники ПМЭФ-2024 могли ознакомиться с прототипом планшета и его основными характеристиками.

Презентация «Р-Таба» вызвала большой интерес у представителей бизнеса, органов власти и СМИ. Устройство было высоко оценено за импортозамещающую составляющую, высокую производительность и надежность.