Мне всегда нравилось всё, что связано с компьютерной тематикой. Я стремился узнать, как всё устроено внутри компьютера, и все мелкие нюансы, связанные с этим. Когда у моих друзей и знакомых были проблемы или вопросы с компьютерной техникой, то они обращались ко мне. Это льстило мне, я ещё глубже изучал всё, что связано с компьютерами.

В 2011 году ко мне обратился мой коллега, электромонтер Василий. Он хотел, чтобы я помог ему выбрать хороший ноутбук, я не мог ему отказать, тем более в награду он обещал организовать застолье. Денег у Василия не было, поэтому было решено взять кредит на 3 года, без первого взноса. По старинке мы пошли в Эльдорадо. По правде говоря, я не очень хорошо разбирался в ноутбуках, но желание получить награду, пересилило меня. Я взял себя в руки и сделал серьезное и невозмутимое лицо. Мы несколько раз прошлись по торговому залу, я остановился у ноутбука Lenovo B B50-10, стоил он 640$, типичный 2гига 2 ядра, жёсткий диск на 500 гигов, 15.6 дюйма диагональ, с разрешением 1366х768. Его я и посоветовал. Оформив кредит на 3 года, и получив заветный ноутбук, Василий был счастлив, он благодарил меня, мол не справился бы сам. Для Скайпа и контакта ноутбук подходил просто идеально, работает исправно и поныне.

Хвалебный отзыв Василия сыграл свою роль. Слава шла впереди меня, и ко мне обратился сын начальника Кирилл. На дворе был 2012 год, как раз время эпичного противостояния, AMD 7000 и Geforce 600. Сын начальника попросил собрать ПК с нуля, за исключением монитора и периферии, они уже были, сказал: в долгу не останется. Было решено взяться за эту миссию, ибо можно было заработать, и + к уважению от начальника. Бюджет был 700$, я долго и щепетильно выбирал комплектующие в интернет-магазине, который находился в моём городе. Материнскую плату заказал такую же как у меня p8h61 m-le R2.0 (54$), процессор i5 2400 (147$), кулер решено было оставить стоковый, оперативная память Goodram 2х4 1333mhz (100$), видеокарта Asus directcu2 7850 1gb (186$), корпус Logicpower, в формате middle tower, за (15$), хлам ещё тот, но сойдёт, жёсткий диск wd green 500gb (56$), блок питания Dts 600w (53$). В сумме вышло 611 долларов, 89 из них я планировал получить в виде награды за свои услуги. На следующий день мы договорились встретиться с Кириллом, чтобы пойти в магазин за комплектующими.

Придя в магазин и дав номер заказа продавцу, он предложил собрать бесплатно сборку, мы согласились. Продавец оказался таким же ПК мастером как и я. Он вовсю критиковал мою сборку, предлагал доплатить 10$ и взять видеокарту с 2 гигабайтами, на что я ответил, что для full hd одного гигабайта за глаза, блок питания он вообще посчитал опасным, жёсткий только под файлопомойку, корпус фольга, сток кулер шумный. Всю эту критику я принял спокойно, попросил книгу жалоб, там я написал о некомпетентности продавца и его хамовитости. Продавец перестал спорить и собирал ПК. Остался финальный штрих, установка бокового кулера, на котором с завода была предварительно нанесена термопаста, я остановил продавца, и как истинный мастер своего дела, достал тюбик КПТ8. Нанес тонким равномерным слоем, на этом сборка была завершена. Кирилл поблагодарил меня за помощь. Как я и рассчитывал, он отблагодарил меня 89$ долларами и купил нам по шаурме, лучшей в городе, как он говорил. Также он признался, что продавец ему сразу не понравился, было видно, что он хотел втюхать что подороже.

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Был у меня друг, с которым мы играли в World of Tanks и общались по Скайпу, хотя в жизни никогда не виделись. В какой-то момент, его старое ведрышко перестало тянуть танки, точнее тянуло, но в 15фпс. На дворе был всё тот же 2012 год. Он попросил меня накидать ему годную сборку, брать он хотел в кредит на 3 года. В то время многие хвалили процессоры АМД, сборку было решено делать на ней. Я выбрал почти самую дешёвую плату на сокете FM1. Процессор Athlon II X4 651, 4 ядра, 3ггц, 2х4 оперативной памяти ddr3 1333 и видеокарту gigabyte gtx 650 на 2гига. Сборка была очень спорная, по правде говоря, я просто хотел протестировать на товарище платформу АМД и сокет FM1. Первый год всё было отлично, потом всё стало плохо. У меня была сборка на i5 2320, 2x4 ddr3 1333, gtx 650ti 1gb, видеокарта чуть мощнее, ФПС же у меня в аналогичных играх и настройках был почти в два раза выше. Долго он проклинал ещё свой ПК, тот случай, когда AMD не смог, и потенциал не раскрылся. Сборку эту я делал на голом энтузиазме, ничего не заработав.

Следующая помощь в апгрейде произошла в ноябре 2017 года, в разгар майнинга. Мой знакомый по работе Вячеслав спросил, что можно заменить в его довольно старом ПК? Если вкратце, у него был простенький i5 ivy bridge, модель точно не помню, 4х4 оперативной памяти, ssd на терабайт, видеокарта 6850 1gb. Компьютер он использовал в основном для работы в Фотошопе и 3дмаксе, в остальное же время он смотрел видео на Ютубе и заказывал всякую мелочь с АлиЭкспресс. Как думаете, что я посоветовал ему проапгрейдить? Совершенно верно, видеокарту. Как оказалось 6 лет назад, он любил играть в fallout 3, и я подумал, что мужчине, которому 45 лет, обязательно нужна видеокарта в разгар майнинга за оверпрайс, ибо потом будет ещё дороже. Я объяснил ему, что именно видеокарта - проблемное место его ПК. На следующий день он сказал, что готов к апгрейду, бюджет 300$, я тут же начал изучать предложения в интернете. На волне майнинга карты АМД стоили немыслимых денег, Rx 580 стоила как 1070ti/1080, на то время порядка 1000$. В целом это коснулось не только красных, зелёные карты 1060/3 и старше тоже стоили баснословных денег. Вторичка пустовала, если там что-то и продавалось, то тоже по заоблачным ценам. Поэтому мой выбор пал на Gtx 1050ti, ещё и не простую, а ROG Strix. Я хотел, чтобы мой знакомый получил полный спектр эмоций от покупки. Стоила она 292$, на тот момент казалось не так уж и дорого, в то время красные ещё не подтянули драйвера, она не так уж и плохо выглядела на фоне Rx 570/580 четырех гиговых. Знакомый пошел забирать свой заказ в магазин, вернувшись спустя полчаса с коробкой в руках, он был радостным, поскольку стал счастливым обладателем gtx 1050ti за 292$. Помимо коробки с видеокартой, он купил два Snickers super и дал их мне в благодарность за помощь. Данная плата меня устроила. Чтобы хоть как-то сгладить его траты, я предложил продать его 6850 за 70$, что он и сделал, так как для майнинга она вполне годилась, продалась она быстро. Спустя полгода, майнинг пошел на спад и цены стабилизировались, вторичка была завалена дешёвыми картами с майнинга. Я осознал, что ошибался, и мой знакомый заплатил оверпрайс за огрызок, но у любого случаются ошибки и неправильные решения. Главное, что знакомому всё нравится, он так и не запустил ни одну игру на новой видеокарте.

В 2018 году ко мне обратился мой коллега Владимир, его дочь пошла учиться в гимназию, там экспериментально решили попробовать дистанционное обучение. Ноутбук Владимира был, можно сказать, древним, 2008 года. Поэтому было решено купить новый. Владимир был очень жадным, но любил качественные вещи, поэтому покупал всё дорогое и брендовое. 10 лет назад он купил себе вещей до конца жизни, но сейчас не об этом. Я понял, что ему нужно, и подобрал ему ноутбук Acer Aspire A715-71G, 17дюймов, i7 7700hq, 16gb ram, 256gb ssd, gtx 1050. Стоило это всё смешные 1122$. Ноутбук Владимир купил за наличку, руки у него тряслись, уж очень он не хотел тратить деньги, но выхода не было. Владимир спустя полгода рассуждал о том, что стоило наверное купить ноутбук за долларов 500$, я его успокаивал и говорил, что зато с запасом. За эту помощь я не получил награды и не расстроился, потому что помог товарищу.

Последняя история о том, как не стоит делать апгрейд, если сам не разбираешься, позови того, кто в этом понимает. На дворе был 2016 год, мне позвонил мой дядя и попросил помощи в сборке ПК из б/у комплектующих. Бюджет был 220$, необходимо было собрать системник с нуля, без учёта монитора и видеокарты, их планировалось докупить потом. Я объяснил, что пушку / ракету вряд ли выйдет собрать, но я постараюсь, чтобы всё было на высшем уровне. На вторичке я нашел неплохие предложения по городу. За 150$ и за 170$ можно было взять не самые плохие сборки, как на 2016 год во всяком случае. Первая сборка была на i5 2500, бюджетной мамке, БП chieftec 500w, 2x4 ddr3 1333, hdd 500gb. Вторая аналогичная плюс минус, только там процессор i5 3470. Я поговорил со своим дядей и рассказал ему о двух вариантах сборок. Он посмотрел на меня удивлённо и говорит: А как же гарантия? Я был в недоумении и попытался объяснить, что при таком бюджете это проблематично, дядя сказал, что сам со всем разберётся, и моя помощь ему не нужна. Как оказалось, он обратился в магазин, где продают б/у комплектующие и сборки из Европы. Там он купил за 220$ сборку i5 2320, 2x2 ddr3 1333, брендовая dell материнка, брендовые БП dell 350w, hdd 250gb. Мне он буквально хвастался, мол смотри какая сборка, чуть дороже зато с гарантией. Я спросил: на сколько лет дали гарантию? Дядя гордо ответил 1 месяц. Дядя планировал докупить видеокарту, поэтому через пару недель он купил новый БП Chieftec Eco 600W за 75$. В скором времени последовал звонок и призыв о помощи, оказалось новый БП отказывался работать с материнской dell, хотя у меня его новый БП работал отлично. Таким образом, он пошел и купил новую материнскую плату Asus p8p67 pro rev 3.1 за 102$. Самое интересное, что он действительно нашел новую и с гарантией, купить в 2016 году материнскую плату на 1155 сокет - глупое решение. Чтобы хоть как-то компенсировать свои траты, он продал материнку dell, 2x2 оперативной памяти и БП dell на 350w. На вырученные 65$ он купил планку оперативной памяти на 8gb 1333 и сомнительный б/у охлад Arctic freezer7 pro с тарахтящим кулером. Я ему говорил, что одна планка не будет работать в двухканальном режиме и это скажется на быстродействии, на что он мне ответил: потом раскачаю и докуплю. Я не стал спорить. В завершение своего апгрейда он купил Rx460 2gb без доп питания. Сборка вышла крайне спорная и дорогая. Это был тот случай, когда скупой платит дважды. Дядя с радостью прошел полностью Ведьмак 3 и ждёт cyberpunk 2077, он не жалеет о потраченных впустую деньгах, не делайте так, как мой дядя Юра. Он и поныне не докупил вторую планку оперативной памяти. Он переплатил 162$ относительно второй сборки, которую я предложил.

Я помог многим людям в вопросах, касающихся компьютерной тематики, я горжусь этим. Если бы люди, как я помогали бы своим знакомым, коллегам, родственникам, не было бы домушников ПК мастеров.





