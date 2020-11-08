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Шла осень 2012 года, я как раз сделал апгрейд своего старого пк (athlon x2 5200+, 2x2 ddr2 666mhz, Asus eah 5770), на (i5 2320, 2x4 ddr3 1333, gtx 650ti 1gb).

Казалось бы, ничего особенного, самый обычный ПК для конца 2012 года. Единственное, что выделяло мою сборку, это старенький 17 дюймовый ЭЛТ монитор Samsung syncmaster 755dfx. Я играл в разрешении 1024х768, монитору как раз стукнул десяток лет. С этим самым монитором было пройдено много известных игровых серий, самые запомнившиеся: Leisure Suit Larry, Call of duty, NFS, Elder scrolls, Civilization, Postal, и отдельные игры, Бумер сорванные башни, Меченосец, Lada racing club.

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Друзья и знакомые, которые приходили ко мне в гости, шутили и смеялись, мол как ты можешь сидеть за этой коробкой, глаза устают и слезятся, ослепнуть можно, да и 17 дюймов маловато. Я отвечал им, что не вижу смысла покупать монитор, ведь качество картинки не станет лучше, хотя я банально не пользовался монитором лучше.

По паспортным данным, рекомендуемое разрешение экрана – 1024 x 768, максимальное же 1280 x 1024. Хочу сказать, что на рабочем столе нельзя было выбрать разрешение выше чем 1024 x 768, в играх же была возможность выбрать разрешение вплоть до обещанных 1280 x 1024. Монитор весил 16 килограмм, и порой я переживал за свой компьютерный стол, который был не слишком качественным и пошел на изгиб. Меня немного удивило, что VGA провод несъёмный. Во всяком случае, старые мониторы знакомых имели съёмный кабель, также меня удивила надпись Made in UK. Технику раньше делали не только в Китае))). Монитор был старым, и при длительном использовании экран электризовался как старый телевизор. Техника была настолько продуманной, если нажать кнопку меню на мониторе, найдя графу размагничивание, можно было снять электризацию.

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Первый тревожный звонок прозвучал после моего апгрейда в 2012 году. Я запустил новый Assassin's creed 3, и каким было моё удивление после часа игры, графика при таком разрешении выглядела ужасно и замыленно. В настройках игры я принудительно выставил разрешение 1280х1024, графика стала приятнее, правда картинка была не на весь экран. Нажав кнопку menu на мониторе, я растянул изображение во все стороны, и изображение теперь было на весь экран. Подобное мне приходилось делать во всех последующих ААА проектах, ещё и при каждом запуске приходилось вновь растягивать изображение, так как слетали настройки. Судя по всему, разработчики игр затачивают свои творения минимум под hd разрешение, и всё что ниже погибло.

Увы, в 2012 году время мониторов с разрешением менее HD прошло. Учитывая, что вот-вот должен был произойти конец света по календарю Майя, я решил купить новый монитор, поскольку был вариант, что конец близко, а попробовать full hd гейминг перед ним хотелось. Ибо старого монитора хватало лишь на не самые новые и простые игры. Для того же World of Tanks хватало с головой, ну я так думал во всяком случае. Стримить на таком мониторе тоже не особо выходило, ибо соотношение сторон 4:3 и видео получалось обрезанным.

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Проанализировав рынок мониторов и их цены, я начал собирать деньги, мне было необходимо собрать от 100 до 150$. За эти деньги можно было взять 21 дюймовый монитор с разрешением 1920х1080, самое популярное на то время разрешение, впрочем как и сейчас.

В 2012 году я часто употреблял крепкие горячительные напитки, к которым пристрастился со студенческих лет. Это крайне негативно сказывалось на сборе денег, я 5 раз собирал нужную сумму, и каждый раз что-то шло не так. Хоть в 2012 году конца света и не произошло, но явно было что-то магическое в этих цифрах, и я не смог собрать денег в злосчастном 2012 году.

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Весной 2013 года я собрал 60$ и не стал дожидаться того, пока снова потрачу их на горячительные напитки. До зарплаты оставалась неделя, я решил попросить у шефа часть своей зарплаты чуть раньше. У шефа я взял 90$, как раз в сумме вышло 150$. На просторах интернета я выбрал себе монитор Asus vs228. Довольно качественная матрица TN+film, хорошее время отклика, 5мс, разрешение 1920х1080 и просто гигантские размеры по моим меркам, 21.5 дюйма. Стоил он как раз 150 долларов, заказ был сделан, и на следующий день я забрал его.

Идя домой, я решил взять чего-то покрепче и отметить сие приобретение. В тот день я так и не распаковал монитор, из-за большого количества выпитого спиртного я отключился на кровати. Проснувшись, первой мыслью было то, что я опаздываю на работу, я опаздывал на два часа. К счастью никто не заметил моего отсутствия.

После рабочего дня придя домой, я принялся открывать коробку с монитором. Всё прошло гладко, я постиг прелести Full HD гейминга, многие игры выглядели совсем иначе, у меня просто разбегались глаза от столь огромной диагонали, качество картинки было прекрасным. Была и ложка дёгтя, сменив разрешение на Full HD, моя видеокарта стала задыхаться, и выдавала намного меньше ФПС.

Мне было жаль выкидывать своего старого друга, я подумал, что он ещё кому-то может пригодиться, и выложил объявления о его продаже за баснословные 6.5$, за большие деньги, его просто не купили бы. Ждать пришлось месяц, нашелся покупатель, первый и последний. В комнате стояло два монитора, когда в неё зашёл покупатель, он сразу же увидел мой новый монитор, достал деньги и сказал, беру, мне всё подходит. Его руки потянулись к моему новому монитору, в те самые руки, я вручил квадратный монитор 16 килограмм весом. Покупатель сказал, что не будет его покупать, и невнимательно прочитал объявление, на самом деле он не хотел покупать ЭЛТ монитор. Вернув покупателю 6.5$, мы распрощались.

Мой старичок Samsung syncmaster 755dfx переместился в сарай и там провёл 6 лет. Ему суждено было выручить меня ещё один, последний раз. В прошлом году перебирая сарай, жена хотела выбросить его, мол занимает много места. Мне удалось отстоять своего боевого товарища, правда ненадолго. В 2020 году летом, жена опять хотела выбросить его и на этот раз я его не спас, меня не было дома и он отправился на помойку. На прошлой неделе жена позвонила и говорит: не работает монитор. Необходимо было быстро выяснить причину и решить проблему, потому что жена преподавала удаленно, через приложение Zoom. Под моим чётким руководством удалось выяснить, что проблема с кабелем питания, ему нужно было найти скорую замену. От моего старенького монитора Samsung остался белый провод питания, жена принялась искать его и нашла. Заменив провод, всё сразу заработало, в последний раз он мне помог. Выглядит всё не совсем по фен-шую, белый провод выделяется. Меня это нисколько не раздражает, возможно даже радует.

Но вернёмся в далёкий 2013 год. У моей старой самой бюджетной Logitech мыши левая кнопка стала западать, происходил дабл клик, это жутко бесило, поэтому однажды, я само собой разбил её о стену. Необходимо было купить новую мышь, ибо клановые бои в World of tanks не ждали. Бюджет был около 25$, я не особо разбирался, какая мышь лучше, какая хуже, поэтому выбрать качественную вещь становилось проблематично. Выбрал я мышь A4Tech X6-999D Rose. Она как раз стоила 25$. В пластиковом блистере, и при том освещении, которое было в магазине, казалось, что на ней узор красного цвета, я купил её. Придя домой я немного расстроился, оказалось на ней узор из роз и надпись endless love. Каждый, кто приходил ко мне в гости смеялся над моим выбором, и не мудрено, на фоне суровой холостяцкой берлоги смотрелась она довольно странно, что вызывало лёгкий диссонанс. 7 лет шпилюньканья не сломили её, она и поныне в добром здравии, правда уже на полке в шкафу.

После покупки с женой нового бойлера в Эльдорадо, в подарок дали беспроводную мышь Trust maxtrack. На вид она была очень даже ничего. Плюса в ней всего два. 1) Она беспроводная. 2) Батарейка шла в комплекте. В остальном же сплошные минусы, без коврика плохо работает, колёсико люфтит и скрипит, кнопки тоже люфтят и скрипят, батарейка села на 3-й день, пластик самый дешёвый, краска стирается за месяц.

Опять же давайте вернёмся в 2013 год. Поюзав немного мышь A4TECH, я решил купить новую клавиатуру от того же производителя, так как старая после того, как я пролил на неё кофе с коньяком, частенько отказывалась нормально работать. В магазине мне сразу же бросилась в глаза A4TECH G800. Стоила она порядка 50$, её я и купил. Она успешно прошла полевые испытания, я 2 раза заливал её пивом и 3 чаем, потом просто набирал проточной воды в чашку, промывал её, и она работала и работает без нареканий по сей день. Макросы мне так и не пригодились, в минусы могу записать короткий шифт и пробел, нужно время, чтобы привыкнуть. Один раз всё же пришлось её ремонтировать, собака перегрызла провод на клавиатуре и оптоволоконный интернет кабель. Если с оптоволоконным кабелем всё ясно, вызвал специалистов - они запаяли его, с клавиатурой же иначе, я решил задействовать свои навыки электрика. Оказалось, там четыре миниатюрных провода, просто так их между собой не скрутить и изоляцию не снять. Паяльника у меня не было, я взял зажигалку, нагрев провода я стал соединять их между собой, образуя своеобразную спайку, после замотал жёлтой изолентой и вуаля, всё работает.

Теща, года три назад, подарила мне клавиатуру Sven challenge 9500. Я даже обрадовался поначалу пользовался я ею неделю, после этого я просто "сгорел". Если вы видели, как собаки ездят задницей по земле, то знайте, мне хотелось делать также. Возле левого шифта находилась синяя горячая кнопка при её случайном нажатии, компьютер уходил в спящий режим, в играх, где шифт используется часто, мне приходилось страдать, ибо палец часто соскальзывал на хот кей. В то время у меня был старый ПК, переход в спящий режим посреди игры был просто катастрофой. Спустя неделю я вернулся к своей A4TECH G800.

Нестареющая классика, так сказать. Надеюсь, данная статья вам понравилась, ведь почти у каждого был подобный апгрейд в жизни.