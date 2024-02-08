Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
West_li
США готовятся к ядерной войне
В пентагоне считают, что новое поколение перехватчиков необходимо для противодействия новым ядерным угрозам, гипотетически исходящим от России и Китая.

реклама


Быстрее, дальнобойнее, точнее и способнее уничтожать несколько МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета) одновременно - вот лишь некоторые характеристики, которые, как ожидается, будут определять новую разработку Пентагона - перехватчик следующего поколения, быстро развивающийся, высокотехнологичный, стремящийся идти в ногу с растущей ядерной угрозой.

реклама


Согласно данным Пентагона и Агентства противоракетной обороны, цель - создать новое, более мощное оружие для защиты, которое придет на смену нынешнему наземному перехватчику. Несмотря на то, что нынешние системы защиты функционируют и продолжают показывать хорошие результаты в ходе испытаний, а также получают модернизацию, Пентагон считает, что для противодействия новым ядерным угрозам со стороны России и Китая необходимо новое поколение перехватчиков.

В 2021 году пентагон заключил контракты на разработку с командой Northrop-Grumman-Raytheon. Изначально предполагалось, что новый комплекс может появиться к концу десятилетия, однако теперь, учитывая перспективность программы, ожидается, что новый перехватчик может быть развернут уже в 2027 году.


Команда Northrop-Grumman-Raytheon только что завершила "Предварительный обзор конструкции" для своего предложения - критический и необходимый шаг, позволяющий ускорить развертывание до 2027 года. Для проведения презентации компания Northrop использовала интерактивные демонстраторы на месте, чтобы показать Агентству противоракетной обороны полномасштабные ракетные двигатели, авионику и другое "тестовое оборудование".


Компания Raytheon уже много лет работает над технологиями "искателей" перехватчиков, обладающих расширенными возможностями, то есть способных более успешно распознавать и уничтожать реальную МБР на фоне ложных целей, контрмер или обломков. Это очень важно, поскольку вражеская МБР, скорее всего, будет перемещаться в космосе вместе с ракетами-обманками и контрмерами, призванными запутать или помешать "перехватчикам" поразить реальную МБР, тем самым увеличивая вероятность того, что оружие продолжит полет к цели.

Подробности о том, какая технология искателей используется в новых ракетах, наверняка недоступны по соображениям безопасности, однако можно предположить, что Raytheon еще больше усовершенствовала свои технологии искателей, так что перехватчик, вероятно, будет работать на новом уровне обнаружения и точности наведения.

В эссе Northrop также говорится о растущей ценности цифрового инжиниринга - технологии разработки оружия, которая в последние годы получила значительное распространение благодаря тому, что компьютерное моделирование теперь может очень точно воспроизводить параметры работы ключевых систем оружия. Это позволяет разработчикам оружия оценить множество вариантов дизайна и технологических конфигураций, прежде чем приступить к созданию прототипов для оценки. Например, цифровая инженерия с большим эффектом использовалась при разработке программы Пентагона по созданию МБР Sentinel, поскольку разработчики вооружений смогли виртуально проверить множество вариантов конструкции, прежде чем принять решение о создании только двух.

Машина многократного поражения

В заявке Агентства противоракетной обороны, поданной несколько лет назад, было ясно сказано, что Пентагон ищет машину залпового огня, которая могла бы перемещаться на перехватчике и разгонять несколько перехватчиков в случае, если несколько МБР будут перемещаться в космосе в непосредственной близости друг от друга.

Китайская угроза

Ускорение темпов разработки и развертывания обусловлено несколькими ключевыми факторами, такими как быстро растущая ядерная угроза со стороны Китая и России; в ежегодном докладе Пентагона по Китаю говорится, что в ближайшие годы Народно-освободительная армия удвоит количество ядерных боеголовок, а коммерческие спутниковые фотографии показывают, что Китай строит большое количество наземных шахт для МБР в ключевых точках по всей стране. Темпы наращивания ядерных вооружений Китаем поражают воображение, и это то, что продолжает вызывать серьезную озабоченность у высшего руководства Пентагона и Конгресса.

Аналогичным образом, российская угроза не нуждается в пояснениях, поскольку она является как давней проблемой, так и тем, что значительно усилилось в последние месяцы в связи с угрожающими заявлениями России об использовании ядерного оружия в связи с ее войной на Украине. Арсенал России, состоящий из обычного и тактического ядерного оружия, известен уже давно, однако нынешняя война в Украине добавила новые меры неопределенности и возможной нестабильности в отношении потенциального применения Россией ядерного оружия.

Потенциальное появление оперативной системы не может быть слишком скорым, учитывая растущую изощренность и огромные размеры ядерного арсенала Китая и России. Угроза возможного массированного залпа атакующих МБР, вероятно, является ключевой причиной того, что пентагон и его партнеры по промышленности понимают необходимость создания "машин залпового огня", способных отслеживать, различать и уничтожать несколько МБР одновременно.

#россия #сша #китай #война #ракета #оборона #атомная бомба #ядерная #ядерная боеголовка #перехват
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почти неповрежденную украинскую ракету «Нептун» выбросило на берег в России
1
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
19
Правительство США отреагировало на безрассудное поведение в вирусном видео водителя Tesla
+
97 актуальных смартфонов Xiaomi, которые в 2024г точно получат новую операционную систему HyperOS
1
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
1
Eurasian Times: Российский комплекс ПВО С-400 "Триумф" превосходит западные аналоги
2
Politico: На Западе опасаются изымать российские активы
1
Россия установила противотанковую ракету на гражданский квадрокоптер
+
Samsung Galaxy A55 5G: ожидается с традиционной зарядкой
+
Урсула фон дер Ляйен обвинила климат и Россию в проблемах европейских фермеров
4
Samsung One UI 6.1 меняет правила игры с плавающими окнами и кнопкой «Развернуть все»
1
Нарастают проблемы с Galaxy S24: 3 проблемы с новейшим смартфоном Samsung
3
В России разработан перспективный дрон-конвертоплан с полностью отечественной электроникой
1
В Android 15 появится новый полноэкранный режим
3
В зоне Специальной Военной Операции замечена новейшая БМПТ Терминатор
+
Politico: страны ЕС боятся ответных мер в случае конфискации российских активов
+
В РФ проходят испытания противоракеты 19Я6 с возможностью перехвата 155-мм снарядов и дронов ВСУ
+
Задержаны злоумышленники укравшие $400 млн у FTX
+
MSI начинает выпускать новые BIOS, по умолчанию отключая технологию STAMP для AMD Ryzen 8000G
+
Пользователи соцсети X приписывают «Симпсонам» предсказание роста популярности Vision Pro
3

Популярные статьи

Разрушаем 2 геймерских мифа – почему вам хватит 16 Гб ОЗУ, и стоит ли покупать флагманы NVIDIA
95
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
405
США строят ударный флот безэкипажных судов, способных остановить ВМС НОАК
4
"Аквамен и потерянное царство": сказ о том, как Аквамен подводного Саурона замочил
1
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
39
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
21
Ретроклокинг: разгоняем SSD
11
Собираем недорогой игровой ПК на энергоэффективной новинке 2024 года — GeForce RTX 3050 6 ГБ
21
Уныние среди поклонников консолей Xbox и причем тут DeadP47
20
США успешно испытали микроволновую пушку CHIMERA способную уничтожать рои дронов со скоростью света
2

Сейчас обсуждают

7FELIX7
03:07
Пора бы уже добавить ecc
AMD отказывается от заявленной поддержки ECC в Ryzen 8000G
No Name
03:00
40к даже для одного системника мало, а если у тя монитора нет и прочей периферии я думаю лучше подкопить и нормальный пк собрать а не чето с чем то из говна и палок
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
esteros
02:56
Какая же мерзота… я комменты имею ввиду. Вам бы лучше вообще отключить возможность комментирования, меньше будет говнища, спец-говнища
Выращенная в космосе еда оказалась непригодной для питания
32Влад32
02:41
Лопаты подвозите, они ж собирались ими воевать. Ну или закапываться будут.
В Белом доме заявили, что из-за отсутствия военной «помощи» ВСУ приходится экономить боеприпасы
Weismar
02:33
Ну я смотрю ты уже всё, кончился, я пошёл фильм смотреть, скучно стало
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
andrew_riddler
02:32
Всем пох на твои психические проблемы.но ты их только изливай сидя дома в уголке А не в публичных местах
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Weismar
02:29
Кто и что типа люди мне тоже давно ясно, просто мешки с мясом и дерьмом, вонючие, как же мне глубоко плевать на ваши семьи, и прочую хрень
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Evgeny Voronov
02:29
Надзорные органы? Единственный эффектный "надзорный орган" - это покупатели. Голосование рублём - самое эффективное, что можно придумать.
Paradox наконец-то признала, что градострой Cities Skylines II не оправдал ожиданий игроков
andrew_riddler
02:28
У тебя кроме каловых масс в башке ничего нет. И ещё обиды на весь мир,на людей с нормальными картами и людей с семьями Кто то и что ты уже давно ясно было.
8 причин, по которым я не покупаю видеокарты AMD уже 10 лет и не собираюсь покупать в будущем
Кирилл Прозоровский
02:26
А 30 миллиардов кубов в день! Вроде северный поток 1 был 50 а год! так две трубы. А тут в день. Ну там жарко наверное трения нет. Не дно моря.
Проект газопровода для Европы по маршруту Нигерия-Алжир закрыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем