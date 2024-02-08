В пентагоне считают, что новое поколение перехватчиков необходимо для противодействия новым ядерным угрозам, гипотетически исходящим от России и Китая.



Быстрее, дальнобойнее, точнее и способнее уничтожать несколько МБР (Межконтинентальная баллистическая ракета) одновременно - вот лишь некоторые характеристики, которые, как ожидается, будут определять новую разработку Пентагона - перехватчик следующего поколения, быстро развивающийся, высокотехнологичный, стремящийся идти в ногу с растущей ядерной угрозой.

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Согласно данным Пентагона и Агентства противоракетной обороны, цель - создать новое, более мощное оружие для защиты, которое придет на смену нынешнему наземному перехватчику. Несмотря на то, что нынешние системы защиты функционируют и продолжают показывать хорошие результаты в ходе испытаний, а также получают модернизацию, Пентагон считает, что для противодействия новым ядерным угрозам со стороны России и Китая необходимо новое поколение перехватчиков.

В 2021 году пентагон заключил контракты на разработку с командой Northrop-Grumman-Raytheon. Изначально предполагалось, что новый комплекс может появиться к концу десятилетия, однако теперь, учитывая перспективность программы, ожидается, что новый перехватчик может быть развернут уже в 2027 году.





Команда Northrop-Grumman-Raytheon только что завершила "Предварительный обзор конструкции" для своего предложения - критический и необходимый шаг, позволяющий ускорить развертывание до 2027 года. Для проведения презентации компания Northrop использовала интерактивные демонстраторы на месте, чтобы показать Агентству противоракетной обороны полномасштабные ракетные двигатели, авионику и другое "тестовое оборудование".





Компания Raytheon уже много лет работает над технологиями "искателей" перехватчиков, обладающих расширенными возможностями, то есть способных более успешно распознавать и уничтожать реальную МБР на фоне ложных целей, контрмер или обломков. Это очень важно, поскольку вражеская МБР, скорее всего, будет перемещаться в космосе вместе с ракетами-обманками и контрмерами, призванными запутать или помешать "перехватчикам" поразить реальную МБР, тем самым увеличивая вероятность того, что оружие продолжит полет к цели.

Подробности о том, какая технология искателей используется в новых ракетах, наверняка недоступны по соображениям безопасности, однако можно предположить, что Raytheon еще больше усовершенствовала свои технологии искателей, так что перехватчик, вероятно, будет работать на новом уровне обнаружения и точности наведения.

В эссе Northrop также говорится о растущей ценности цифрового инжиниринга - технологии разработки оружия, которая в последние годы получила значительное распространение благодаря тому, что компьютерное моделирование теперь может очень точно воспроизводить параметры работы ключевых систем оружия. Это позволяет разработчикам оружия оценить множество вариантов дизайна и технологических конфигураций, прежде чем приступить к созданию прототипов для оценки. Например, цифровая инженерия с большим эффектом использовалась при разработке программы Пентагона по созданию МБР Sentinel, поскольку разработчики вооружений смогли виртуально проверить множество вариантов конструкции, прежде чем принять решение о создании только двух.

Машина многократного поражения

В заявке Агентства противоракетной обороны, поданной несколько лет назад, было ясно сказано, что Пентагон ищет машину залпового огня, которая могла бы перемещаться на перехватчике и разгонять несколько перехватчиков в случае, если несколько МБР будут перемещаться в космосе в непосредственной близости друг от друга.

Китайская угроза

Ускорение темпов разработки и развертывания обусловлено несколькими ключевыми факторами, такими как быстро растущая ядерная угроза со стороны Китая и России; в ежегодном докладе Пентагона по Китаю говорится, что в ближайшие годы Народно-освободительная армия удвоит количество ядерных боеголовок, а коммерческие спутниковые фотографии показывают, что Китай строит большое количество наземных шахт для МБР в ключевых точках по всей стране. Темпы наращивания ядерных вооружений Китаем поражают воображение, и это то, что продолжает вызывать серьезную озабоченность у высшего руководства Пентагона и Конгресса.

Аналогичным образом, российская угроза не нуждается в пояснениях, поскольку она является как давней проблемой, так и тем, что значительно усилилось в последние месяцы в связи с угрожающими заявлениями России об использовании ядерного оружия в связи с ее войной на Украине. Арсенал России, состоящий из обычного и тактического ядерного оружия, известен уже давно, однако нынешняя война в Украине добавила новые меры неопределенности и возможной нестабильности в отношении потенциального применения Россией ядерного оружия.

Потенциальное появление оперативной системы не может быть слишком скорым, учитывая растущую изощренность и огромные размеры ядерного арсенала Китая и России. Угроза возможного массированного залпа атакующих МБР, вероятно, является ключевой причиной того, что пентагон и его партнеры по промышленности понимают необходимость создания "машин залпового огня", способных отслеживать, различать и уничтожать несколько МБР одновременно.