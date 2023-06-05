Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Colorful представила графические процессоры серии GeForce RTX 40 Meow для любителей кошек
Компания выпустила две стилизованные видеокарты: COLORFIRE RTX 4060 Ti Orange Shadow Orange 8G и RTX 4070 Orange Shadow Orange 12G в кошачьей тематике.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

реклама

Сами карты имеют большие мощные кулеры с тремя вентиляторами, длиной 331 мм и толщиной в два слота. Продукты выполнены в бело-коричневой и оранжевой цветовой гамме. Кожух и два внешних 90-мм вентилятора окрашены в белый цвет, а средний 80-мм вентилятор в ярко-оранжевый цвет. Логотипы и текст изображающие кошек можно увидеть в нескольких местах на карте. И RTX 4070, и RTX 4060 Ti неожиданно имеют одинаковые решения для охлаждения конструкцией тепловых трубок 2 * 6 мм. Это означает, что карта RTX 4060 Ti должна иметь значительно лучшие тепловые характеристики по сравнению с RTX 4070 из-за значительно более низкого энергопотребления графического процессора.

Карты получили свое название Orange Shadow Orange из вымышленной вселенной Si-Fiesque, которую Colorful создала для продуктов на кошачью тематику. История описывает долгое путешествие, в котором кошки и собаки случайно оказались на построенном человеком космическом зонде и создали цивилизацию на бесплодной планете далеко от Земли. Название серии происходит от одного из оранжевых котов, который случайно стал разумным после прикосновения к созданному человеком устройству. Colorful также сообщает, что вдохновителем для дизайна карт послужил один из котов из киберспортивной игры "Jubao".

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Цель Colorful - привлечь молодых людей с помощью этих новых продуктов. По словам компании, они разработали свои карты с кошачьей тематикой, чтобы они были совместимы с "различными элементами стиля". Видеокарты Colorful RTX 4070 и RTX 4060 Ti с кошачьей тематикой уже поступили в продажу по цене примерно 656,44 и 564,66 долларов соответственно у азиатских ритейлеров.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rtx 4070 #colorful #rtx 4060 ti
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Colorfire представила видеокарты GeForce RTX 40 MEOW для любителей кошек
Дочерняя компания Colorful представила видеокарты RTX 4000 "MEOW"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
7
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
20
Leopard 2 подходят к линии фронта – Украина планирует совершить прорыв с помощью немецких танков
15
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
9
Два выстрела из украинского ПТРК "Стугна" не смогли вывести из строя российский танк Т-72БЗ
3
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
+
За два года Xiaomi ничего не изменила в смартфонах кроме цены: они подорожали на 27%
3
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
6
Искусственный интеллект проявлял агрессию против оператора БПЛА в симуляции ВС США
2
Выходящая в следующем году линейка GeForce RTX 5000 отправит GeForce RTX 4090 на свалку истории
71
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
15
Член РДК: В Шебекино хаос и мародеры, а на границе работает артиллерия и авиация
16
Пригожин с иронией объяснил Анне Маляр, почему она увидела в Бахмуте вагнеровцев
3
Покупка GeForce RTX 4070 с доставкой из Германии вышла бы на треть дешевле, чем в магазинах РФ
19
WP: Бойцы РДК при атаке на Белгородскую область использовали переданное Украине западное оружие
1
Galaxy S24 Ultra может не получить телеобъектива с переменным зумом
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
+
Существующие материнские платы будут поддерживать Intel Core 14-го поколения
6
Пригожин: конфликт с "Ахматом" улажен благодаря мудрости
+

Популярные статьи

VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
35
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
3
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
10
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
16
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
1
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
1
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
01:58
Пальчиком погрозили и еще поставят вооружения. Такие "хорошенькие" бельгийцы. Запустить бы им пару "Кинжалов", чтобы лучше соображали.
Бельгия потребует от Киева разъяснений из-за применения ее оружия ДРГ под Белгородом
32Влад32
01:55
То ли еще будет.
Безудержная экспансия китайских электромобилей на мировых рынках вызывает у США беспокойство
dmitry07
01:45
А откуда взялась цифра 9?
Губернатор Белгородской области сообщил о процессе ликвидации диверсантов в селе Новая Таволжанка (дополнено)
RAZOR1913
01:39
Снизился экспорт древесины в европу, размазанность ценника упала. Вот книжки и подоражали. При чем тут санкции?
Книги в России за год подорожали на 15-20 %
RAZOR1913
01:37
Это не наш метод. Наш метод стравливать укропов с турками или с скандинавами.
Беженцы с Украины заполнили польский Красныстав и провоцируют конфликты с его жителями
RAZOR1913
01:36
А почему не озвучили финал? Поляки ввели войска и всех размотали на шланги.
Беженцы с Украины заполнили польский Красныстав и провоцируют конфликты с его жителями
RAZOR1913
01:33
Зачем вообще пытаться? Кого не убьют, того захватят.
Локальная попытка украинского контрнаступления обернулась потерей не менее 15 единиц бронетехники
Aaa
01:21
норм
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
Dzhereli
01:15
Авторы тоже кушать хотят. Ниже спрос-выше цена
Книги в России за год подорожали на 15-20 %
32Влад32
01:06
Не жди. Иди застрелись сейчас.
Министр обороны Китая заявил о готовности расширить военные связи с Украиной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем