Компания выпустила две стилизованные видеокарты: COLORFIRE RTX 4060 Ti Orange Shadow Orange 8G и RTX 4070 Orange Shadow Orange 12G в кошачьей тематике.

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Сами карты имеют большие мощные кулеры с тремя вентиляторами, длиной 331 мм и толщиной в два слота. Продукты выполнены в бело-коричневой и оранжевой цветовой гамме. Кожух и два внешних 90-мм вентилятора окрашены в белый цвет, а средний 80-мм вентилятор в ярко-оранжевый цвет. Логотипы и текст изображающие кошек можно увидеть в нескольких местах на карте. И RTX 4070, и RTX 4060 Ti неожиданно имеют одинаковые решения для охлаждения конструкцией тепловых трубок 2 * 6 мм. Это означает, что карта RTX 4060 Ti должна иметь значительно лучшие тепловые характеристики по сравнению с RTX 4070 из-за значительно более низкого энергопотребления графического процессора.

Карты получили свое название Orange Shadow Orange из вымышленной вселенной Si-Fiesque, которую Colorful создала для продуктов на кошачью тематику. История описывает долгое путешествие, в котором кошки и собаки случайно оказались на построенном человеком космическом зонде и создали цивилизацию на бесплодной планете далеко от Земли. Название серии происходит от одного из оранжевых котов, который случайно стал разумным после прикосновения к созданному человеком устройству. Colorful также сообщает, что вдохновителем для дизайна карт послужил один из котов из киберспортивной игры "Jubao".

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Цель Colorful - привлечь молодых людей с помощью этих новых продуктов. По словам компании, они разработали свои карты с кошачьей тематикой, чтобы они были совместимы с "различными элементами стиля". Видеокарты Colorful RTX 4070 и RTX 4060 Ti с кошачьей тематикой уже поступили в продажу по цене примерно 656,44 и 564,66 долларов соответственно у азиатских ритейлеров.