Приостановка является результатом технических трудностей социальной сети.

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Учетные записи миллионов пользователей социальной сети Instagram, сегодня были заблокированы. Скорее всего, приостановка является результатом технических трудностей, а не каких-либо изменений политики со стороны Instagram. Массовая волна приостановок совпадает с постоянными сбоями приложения Instagram. Однако недавние отчеты показывают, что ситуация улучшается: все больше и больше пользователей восстанавливают доступ к ранее заблокированным учетным записям в течение дня.

Сегодня утром вышеупомянутые миллионы пользователей Instagram получили общее сообщение, в котором говорилось: "Мы заблокировали вашу учетную запись 31 октября 2022 года". Сообщение сопровождалось набором возможных объяснений, но поскольку Instagram теперь официально признал, что у него "есть проблемы", и извинился, пользователям социальной сети не следует обращать внимание на это сообщение. Больше всего беспокоила фраза из сообщения, что если пользователь не обжалует приостановку в течение 30 дней, его учетная запись будет удалена.

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На момент написания статьи количество сообщений о неработоспособности Instagram продолжает падать, и похоже, все возвращается к нормальной жизни.