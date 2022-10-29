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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
YouTube упрощает поиск короткометражек предоставляя категории отдельную вкладку
YouTube также предложит фильтры "Недавно загруженные" и "Популярные".
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Некоторое время назад YouTube от Google добавил свою опцию Shorts, чтобы лучше конкурировать с другими вариантами социальных сетей, такими как Tik Tok и Instagram. Поскольку концепция короткометражек прижилась, создателям более длинных видеороликов было трудно попасть в поисковые запросы. Это вызвало перегрузку трафика между всем остальным контентом, который загружен на предыдущей вкладке "Видео". Таким образом, YouTube решил выделить для своих короткометражных фильмов отдельную вкладку, чтобы упростить их выделение при быстром поиске.

Новая опция заключалась не только в том, чтобы предоставить Shorts собственную вкладку. Конечным результатом стали три вкладки для видео, прямых трансляций и короткометражек. Теперь, когда вы хотите найти короткометражку, вы можете сделать это без необходимости прокручивать длинные видео или прямые трансляции и наоборот.

YouTube также пытается убедить стримеров в том, что их сервис лучше, чем у других. Чем больше YouTube может сделать, чтобы стримера можно было найти, тем лучше.

Помимо возможности выбрать конкретную вкладку для уточнения поиска, YouTube также предложит фильтры "Недавно загруженные" и "Популярные". Эти фильтры внедряются сейчас и будут доступны на всех устройствах в ближайшие недели.

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