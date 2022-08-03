Его усилия привели к тому, что он получил по носу.

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Жителю Нью-Йорка удалось найти украденный велосипед с помощью AirTags, но его опыт оказался более ошеломляющим, чем он мог себе представить. По словам Стивена Герберта, пытаясь вернуть украденный велосипед, у него была встреча с ворами, и финал не был счастливым.

"Я много думаю об этом, если бы у него был пистолет, я был бы мертв. Я думаю о том, насколько глупым я был, чтобы противостоять кому-то, и возможно, моя жизнь была бы разрушена гораздо более серьезным образом".

Найдя преступникам через AirTags, Герберт был сбит и избит до такой степени, что у него остался сломанным нос.

"Следующее, что я помню, я очутился на земле. Они оба били меня кулаками и ногами. Я просто надеялся, что сейчас они остановятся, встанут, уйдут и заберут мой велосипед. Что они и сделали.".

Благодаря инциденту Герберт заявляет, что больше не чувствует себя в безопасности в своем районе.

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Крайне небезопасно преследовать преступников с украденным имуществом, даже если вы можете легко отследить их с помощью AirTags. Всегда благоразумно информировать сотрудников правоохранительных органов, которые хорошо подготовлены для борьбы с преступниками.