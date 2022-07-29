Мы не всегда видим негативную реакцию пользователей, но на этой неделе им надоело то, какие изменения вносит Instagram. Глава компании Адам Моссери даже обнародовал заявление о том, зачем они вносят перемены, но теперь, похоже, они наконец уступили давлению.

В разговоре с Platformer Instagram упомянул, что в ближайшие недели они будут вносить изменения, удаляя полноэкранные фотографии, а также видео из приложения. Instagram также уменьшит количество рекомендаций, отправляемых пользователям. В то время как пользователи приложения смотрели больше видео до полноэкранного режима, данные Instagram показали, что пользователи не были поклонниками нового дизайна ленты. Во время разговора о доходах на этой неделе генеральный директор Meta Марк Цукерберг поделился, что рекомендуемые посты в Instagram в настоящее время составляют более 15 процентов. Он также рассказал о том, что к концу 2023 года рекомендации на платформе удвоятся. Глядя на ситуацию с платформой в текущем состоянии, мы не уверены, как все будет в 2023 году.

Хотя многие люди, безусловно, приветствуют неудачи, Моссери сказал, что эти изменения не будут постоянными. Это может означать, что видение Цукербергом Instagram может стать реальностью позже. Проще говоря, платформе нужно будет продолжать вносить изменения, если она надеется оставаться актуальной и конкурировать с такими, как TikTok.