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Вчера акции Digital Word Acquisition выросли более чем на 20 процентов, поскольку акции Twitter вошли в своего рода штопор после отказа Маска от сделки по поглощению, что вызвало ожидание судебного разбирательства.
Подчеркивая проблемы, которые ждут сейчас Twitter, аналитик Rosenblatt недавно определил цену акций гиганта социальных сетей в $11 на случай, если судебный процесс не сможет завершить сделку по продаже.
Учитывая, что Трамп изо всех сил старается представить свое приложение TRUTH Social в качестве жизнеспособной альтернативы Twitter, неудивительно, что акции Digital World Acquisition, выступавшие в качестве представителя TMTG на этапе, предшествующем слиянию, в конечном итоге оказались крупнейшим бенефициаром этого продолжающегося процесса в водовороте социальных сетей.