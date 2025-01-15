Имея лишь более низкую турбо-частоту по сравнению с Ryzen 5 7500F, 7400F может стать новым эталоном соотношения цены и производительности.

Процессоры едва не затерялись среди массы презентаций видеокарт на выставке CES. Компания AMD вышла на лидирующие позиции, выпустив новые игровые процессоры (Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D), а также новые решения для мобильных устройств и рабочих станций (Strix Halo, Strix Point, Fire Range). Один из процессоров до сих пор оставался скрытым и не был представлен публично компанией AMD, но теперь он указан на официальном сайте производителя чипов. Однако это не очередной представитель линейки Zen 5, поскольку AMD снова сосредоточилась на процессорах Zen 4.

Ryzen 5 7500F обзавелся младшим братом в лице Ryzen 5 7400F. Любой, кто внимательно следит за обширными тестами ЦП от PCGH, обнаружит, что Ryzen 5 7500F является настоящим победителем с точки зрения соотношения цены и производительности и может похвастаться эффективностью. В настоящее время заинтересованные лица могут приобрести процессор менее чем за 200 евро, который обеспечивает турбо-тактовую частоту 5 ГГц и TDP 65 Вт.

Однако процессор доступен только в составе полноценных ПК, таких как PCGH Pro Classic PC (в паре с RTX 4060 16 ГБ). Согласно изображению на странице продукта AMD, Ryzen 5 7400F также будет выпущен в BOX версии. С точки зрения технических данных новый процессор ничем не отличается от 7500F, за исключением турбочастот. Ryzen 5 7400F имеет максимальную тактовую частоту 4,7 ГГц, что на 300 МГц ниже, чем у его старшего брата.

Если новый процессор будет продаваться даже дешевле, чем 7500F, что можно предположить, то по нашему мнению 7400F также скорее всего станет лучшим выбором по соотношению цены и производительности.