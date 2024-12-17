Поставщик специализированных плат PowerColor готовится к предстоящему выпуску AMD RX 8000. Помимо Hellhound и Red Devil, в будущем в портфель продуктов также войдет «Reaper».

По имеющимся слухам AMD представит новое поколение RX-8000 на базе архитектуры RDNA 4 в начале следующего года. Вероятна презентация на выставке CES 2025, которая пройдет с 7 по 11 января - релиз, как обычно должен состояться на несколько дней позже. В дополнение к обычным эталонным разработкам под названием "MBA" (Сделано AMD), производители нестандартных решений также снова представят широкий портфель различных разработок.

В их число также входит партнер AMD по производству плат PowerColor, который в течение многих лет принимал участие в различных сериях, таких как Hellhound и Red Devil. В рамках запуска RX 8000 теперь должна появиться еще одна серия PowerColor: Как сообщает портал Videocardz со ссылкой на внутренние источники, компания планирует представить новую серию под названием Reaper для RX 8000.

Соответственно должны быть выпущены четыре различные модели. Сообщается, что соответствующий специальный графический процессор Reaper скоро появится для Radeon RX 8600 и RX 8800, а также для соответствующих вариантов XT. В качестве даты анонса также упоминается CES 2025. Кроме того в качестве возможных идей упоминаются варианты Hellhound и Red Devil. Где именно Reaper впишется по сравнению с двумя кастомными сериями от PowerColor, пока неясно.