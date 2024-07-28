Он протестирован на материнской плате Maxsun iCraft Z890 Pacific.

Geekbench полностью провалил измерение емкости кэша, но остальная часть результата кажется правдоподобной.

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Тест сообщает, что этот чип поставляется с восемью P-ядрами и двенадцатью E-ядрами, что соответствует конфигурации Core i7-14700K. Однако в отличие от этого чипа, ядра в Arrow Lake не оснащены технологией Hyper-Threading, что означает, что количество ядер совпадает с количеством потоков в потребительском процессоре верхнего среднего уровня впервые за много лет.

Geeknch сообщает о максимальной частоте 5419 МГц, что значительно ниже пиковой тактовой частоты 5,6 ГГц у Core i7-14700K. Это может быть окончательная тактовая частота этого чипа, или она может быть снижена по ряду причин до выпуска. Примечательно, что бенчмарк по-видимому был выполнен с использованием одного 24-ГБ DIMM. Это вероятно влияет на многоядерный результат бенчмарка, который немного разочаровывает.

Конечно мы бы предпочли, чтобы многоядерный результат был посредственным, если чипы надежны и эффективны. Мы не можем говорить о процессорах Intel, не упомянув проблемы со стабильностью Raptor Lake. Мы полностью уверены, что Intel не совершит ту же ошибку с Arrow Lake; процессоры Meteor Lake уже не затронуты этими проблемами. Тем не менее, сдержанный ответ Intel на жалобы не внушает ей доверия как бренду.

Если судить по одноядерным показателям и принимать во внимание вполне нормальную тактовую частоту (в отличие от предварительно разогнанных чипов Raptor Lake), Arrow Lake похоже предлагает производительность в целом конкурентоспособную с AMD Zen 5.