Core i7-14700KF особенно интересен, поскольку ожидается, что продукты i7-14700 обеспечат наиболее значимые обновления по сравнению с процессорами текущего поколения.

Датамайнер Geekbench Benchleaks обнаружил результаты этого теста и отметил, что неизданный процессор работал на частоте "Мин/Макс/Сред: 5467/5985/5902 МГц". Это хорошие частоты для чипа серии i7, и полученные результаты тестов также не разочаровали.

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На скриншоте выше вы можете видеть предполагаемый 20-ядерный процессор Core i7-14700KF от Intel, набравший 3097 баллов в однопоточных тестах и 21196 баллов в многопоточных тестах. Оценка Geekbench 6.2 равная 3097, ставит производительность нового чипа Core i7 на тот же уровень, что и флагманский процессор Core i9 предыдущего поколения в официальных таблицах тестов. По данным Geekbench, образец Core i7-14700KF набрал 3097 баллов, а средний балл Core i9-13900KS - 3092.

Результаты многопоточного тестирования не столь впечатляющие, но он легко превосходит своего прямого предка. Опять же, для конкретного сравнения: образец Core i7-14700KF набрал 21196 баллов в тестах, а Core i7-13700KF смог набрать только 17459 баллов. Между тем, Core i9-13900KS набрал 21712 баллов в тестах Geekbench.

Высокие частоты Intel Core i7-14700KF в этом тесте, обнаруженные Benchleaks, можно только приветствовать. Однако у нас есть ощущение, что чип мог быть разогнан на высокопроизводительной материнской плате Z790 Aorus Master X. Запись в базе данных Geekbench сообщает, что тактовая частота Boost составляет 5500 МГц, но исследование файлов данных тестов показывает, что производительные ядра иногда достигают 5985 МГц. Вполне разумно предположить, что кто-то прогонял 14700KF, чтобы посмотреть, насколько быстро он будет работать, поскольку чипы семейства K предназначены для разгона.

Сообщается, что Intel рассматривает возможность заметного повышения цен на чипы Raptor Lake Refresh.

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Все подробности должны быть раскрыты на презентации Intel Raptor Lake Refresh в середине октября.