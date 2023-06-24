Судя по сообщениям, и заявлениям Пригожина, можно сказать что ЧВК Вагнер начал осуществлять государственный переворот

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Сейчас, по состоянию на 8:00, 24.06.23, по МСК, известно, что отряды так называемой ЧВК Вагнер, вторглись на территорию России с целью захвата власти. Давайте попробуем разобраться с тем, что произошло.

Что уже известно?

Сейчас интернет забит фотографиями военной техники, без опознавательных знаков, которые вторгаются в Российские города и ведут бои с военными

Центром этого стал город-миллионник Ростов-на-Дону. Судя по всему, силы Вагнера беспрепятственно захватили контроль над городом. Сообщается, что Вагнером было взято здание МО РФ в Ростове, а также штаб ЮВО, отделы полиции, администрацию Ростова и УФСБ. Пока нам не приходят кадры из других городов России, однако, учитывая географию, если Вагнер наступал со стороны Донбасса, ему пришлось бы миновать как минимум 3 больших города: Шахты, Новочеркасск и Таганрог. Скорее всего, Вагнер также установил над ними контроль.

А что говорит Пригожин?

За день до начала событий Пригожин сообщил о том, что Армия России (не буду утверждать, что это фейк, и не буду утверждать, что правда) нанесла массированные удары артиллерией, авиацией и ракетами по тыловым лагерям и базам наемников. Скорее всего приказ об обстреле отдавал лично Шойгу, прибывший в Ростов, а позже успешно покинув его. По заявлениям Евгения Пригожина, Вагнер понес большие потери в результате этой атаки. В ответ главком ЧВК объявил "Марш справедливости", цель которого, скорее всего, захват власти в России. За несколько дней до начала активных действий Пригожин обвинял неких дедушек и генералов в том, что они хотели "попировать и попиариться", а цели СВО - не демилитаризация и денацификация, а смена власти в Украине и ее разграбление, как это было с Донбассом. В ответ в официальном канале ФСБ сообщили о том, что на Пригожина заведено уголовное дело, и он объявлен в розыск. Сам лидер наёмников, судя по всему, решил нанести удар на упреждение.

А что говорит официальная российская власть?

Пока 1 из крупнейших городов России, уже взят некими наемниками, российские официальные журналисты и СМИ называют все это провокациями и отмалчиваются. Пока улицы Москвы и Краснодара набиты военной техникой, а федеральная трасса М4, Ростов-на-дону-Москва, перекрыта, Первый канал заявляет, что удары по позициям наёмников - это фейки.

Что могу от себя добавить?

С учетом того, что десятки тысяч наёмников во главе с зеком и уголовником движутся вглубь страны (а я живу совсем недалеко от того же Ростова), а с другой стороны - наш город забит солдатами и военной техникой, которую я наблюдаю из окна, мнение иметь сейчас - не очень-то и безопасно. Поэтому я не буду говорить про фанерных маршалов и генералов, про мясные штурмы, про то что Путин, теперь это уже окончательно понятно, изолирован от реальности, про то что в России десятки тысяч вооруженных наемников и заключенных идут на Москву.

Я желаю вам, товарищи, чтобы весь этот ужас закончился. Ни в чью пользу. Не в пользу жабы, не в пользу гадюки.

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