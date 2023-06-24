Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву - сказал Пригожин

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Вошедшие силы ЧВК «Вагнер» продолжают блокировать Ростов, в то же время требуя официальной встречи с российскими чиновниками. На текущий момент Евгений Пригожин провёл встречу с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа.

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Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Также телеграм-канал Grey Zone публикует видео переговоров Пригожина с замминистра обороны генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.



На кадрах Пригожин сидит между Евкуровым и Алексеевым в беседке и ведет переговоры о том, чтобы «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.



«Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал Пригожин.

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На текущий момент в ряде российских областей были повышены меры безопасности, приведены правоохранительные органы в готовность и отменены массовые мероприятия, а ситуацию в целом оценивают как подконтрольную.