Вошедшие силы ЧВК «Вагнер» продолжают блокировать Ростов, в то же время требуя официальной встречи с российскими чиновниками. На текущий момент Евгений Пригожин провёл встречу с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым в штабе Южного военного округа.
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Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Также телеграм-канал Grey Zone публикует видео переговоров Пригожина с замминистра обороны генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.
На кадрах Пригожин сидит между Евкуровым и Алексеевым в беседке и ведет переговоры о том, чтобы «получить» главу Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.
«Пока их не будет, мы находимся здесь. Блокируем город Ростов и идем в Москву», — сказал Пригожин.
На текущий момент в ряде российских областей были повышены меры безопасности, приведены правоохранительные органы в готовность и отменены массовые мероприятия, а ситуацию в целом оценивают как подконтрольную.