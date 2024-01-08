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BBC рассказали о том, как крымские диверсанты из «Атеш» помогают ВСУ

«Атеш» - военное партизанское движение, сформированное в сентябре 2022 года для осуществления диверсионной деятельности против российских властей и армии в Крыму.
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Украинские партизаны в Крыму

«Атеш» (на крымскотатарском Ateş или «Огонь») - военное партизанское движение в Крыму, действующее против российских властей на полуострове и оказывающее содействие Вооружённым силам Украины в их операциях, осуществляющее собственную диверсионную деятельность. Основано в сентябре 2022 года, в Telegram-канале опубликована «клятва воина», где новобранец движения клянётся на верность украинскому государству.Символика партизанского движения «Атеш»В 2022 году за относительно короткое время существования организация взяла на себя ответственность:

  • в убийстве заместителя главы российской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова;
  • в поджоге казарм с российскими военными в посёлке Советское;
  • в подрыве рельсовых путей, поджоге ряда торговых центров и складов;

По данным организации, в неё входят более двух тысяч крымчан. В российских средствах массовой информации «Атеш» обозначается как террористическая организация, запрещённая на территории страны.

Диверсионная деятельность «Атеш»

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Издание BBC взяло интервью у ряда агентов крымскотатарского партизанского движения, которые рассказали, каким образом они совершают диверсии на российских территориях и оказывают содействие Вооружённым силам Украины. Многие операции украинской армии, связанные с ударами по аэродромам и местам размещения российского флота, выполнены благодаря «Атеш»

Один из агентов рассказывает, как он планировал сделать фотографии на военном объекте в Крыму, осознавая, что перед ним смертельная опасность. По этой причине крымчанин детально планировал свой маршрут на протяжение двух недель, оттачивая и запасной вариант, если его заметят.

Во время одной из миссий он смог сделать несколько снимков с разных курсов, но вблизи находилась группа российских военных. Диверсант пригнулся возле своего автомобиля, сделав вид, что у него проблемы с колесом. На удивление, военные прошли и не задали ни одного вопроса "фотографу"

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Помимо того, что диверсанты отправляют координаторам из Украины фотографии военных объектов и техники, они передают информацию о передвижении российских войск, причём не только в Крыму, но и на других российских территориях. Недавно организация провела доразведку радиолокационной станции в Евпатории, куда украинские военные нанесли удар.

Агент «Атеш» объясняет, что в отличие от российской армии, украинские военные ограничены в своих боеприпасах и не имеют возможности отправлять их наугад. По этой причине члены организации координируют украинские ракетные атаки, в частности удары британскими ракетами Storm Shadow и снарядами M142 HIMARS. Одному из агентов пришлось проехать сотню километров, чтобы изучить военный объект и найти щель в заборе, которая позволила ему проникнуть на базу и сделать фотографии военной техники.

В этом всём есть и «адреналиновая зависимость», ведь гормон стресса особенно вырабатывается в подобных ситуациях - подчёркивает он. Особенно удовольствие агенту принесло, когда после проделанной работы украинская армия нанесла удар по обозначенной им цели противника: «Это момент, которым я больше всего горжусь»

Организованная агентурная сеть

Британскому изданию удалось с помощью координатора группы связаться с пятью агентами «Атеш», причём один из них является российским военным. Проверить эти сведения невозможно, но высокопоставленные источники BBC в украинском оборонном ведомстве и разведке сообщают, что рассказам крымского сопротивления можно верить.

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Члены организации в ДжанкоеОсновной мотивацией агентов выйти на связь было то, что они хотят осветить существовании партизанского движения в Крыму, которое существует даже в условиях активных боевых действий, когда подобные случаи особенно пресекаются. 

Российский военный из «Атеш» осознаёт, что его двойная жизнь имеет риски для него и ставки действительно высоки, ведь никто не хочет сидеть в тюрьме, тем более по обвинению в государственной измене, которое в условиях боевых действий фактически означает прожить оставшуюся жизнь взаперти. По этой причине агент напоминает, что ко всему необходимо подходить сдержано и с умом. Ошибки в этой деятельности являются недопустимыми.

Российские спец. службы пытаются идентифицировать личности партизан, но те подходят к своей анонимности ответственно, опасаясь ареста. Один из агентов говорит, что о его партизанской деятельности не знают даже близкие члены семьи. Причём координатор группы, который дал интервью BBC, проживает на украинских территориях. Агенты работают одни и контактируют лишь с куратором, причём в стратегические планы организации их зачастую не посвящают из-за риска быть захваченными Федеральной службой безопасности. 

«Снимать военных страны, которая воюет - это самоубийство, но риск вполне оправданный, когда твой противник совершает преступные действия», - рассказывает агент.

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По словам собеседника издания, ему не платят деньги за диверсии, но компенсируют все расходы, например топливо. Стоит понимать, что порой диверсанты неделями следят за объектом наблюдения (системы противовоздушной обороны, военные базы, склады, места перемещения военных)

Координатор движения напрямую не называет источники финансирования, но объясняет, что у «Атеш» есть несколько источников дохода. Авторы материала отметили, что организация получает деньги из Центра национального сопротивления (украинский государственный сайт по поддержке диверсантов) и украинского правительства. Возможно, есть и другие спонсоры партизан.

Роль партизан в атаках ВСУ на российский Черноморский флот

Отставной капитан Военно-морских сил Украины Андрей Рыженко в интервью BBC рассказывают о большом стратегическом значении Крымского полуострова, который по сути является непотопляемым авианосцем.

Как писалось уже ранее, украинские диверсанты из «Атеш» зачастую координируют удары военных по Крыму дорогостоящими ракетами. Украинские атаки вынудили Россию вывести часть своего флота в Новороссийск, чтобы не подставлять корабли под угрозу.

Члены движения утверждают, что собранная ими информация помогла украинской армии совершить самые громкие удары по Крыму. Они берут на свою честь заслуги по повреждению большого десантного корабля «Минск», находившегося в сухом доке Севастопольского морского завода, а также подводной лодки «Ростов-на-Дону» (оба корабля поражены британскими ракетами Storm Shadow 13 сентября 2023 года)

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«Атеш» также координировали удар по штабу Черноморского флота России.

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