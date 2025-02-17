Мюнхенская конференция 2025 года стала важным моментом в геополитическом перераспределении сил. США все более активно входят в новый альянс с Россией, исключая Украину и Европу из главных переговорных процессов.

На Мюнхенской конференции 14 февраля вице-президент США Джей Вэнс представил картину, в которой Россия уже вписывается в новую геополитическую реальность, а Украина — наоборот, становится "чужой" для международных переговоров. Речь шла о серьезном пересмотре западной политики.

Выступление Вэнса было настоятельным напоминанием о том, что Запад нуждается в пересмотре подходов. В ходе своего выступления он обратил внимание на внутренние проблемы Европы, указывая, что проблемы, касающиеся демократии, миграции и безопасности, существуют не только из-за внешних угроз, но и из-за внутренних противоречий. Он призвал к реформированию, но при этом исключил Европу как активного участника переговоров по Украине, что, как кажется, открывает путь для России в новую "западную" политическую конструкцию.

Трамп и его соратники, по всей видимости, заинтересованы в интеграции России в геополитическую систему, которая будет включать новый набор союзников, ориентированных на национализм, традиционные ценности и отказ от глобализма. В этой системе Украина, в отличие от России, больше не воспринимается как центральная фигура.

Теоретически, в ЕС еще пытаются найти способ продолжить поддержку Украины, но растущая финансовая нагрузка и отсутствие долгосрочных планов по финансированию военных нужд ставят под вопрос саму возможность продолжения такой политики. В условиях, когда военная помощь Украине требует колоссальных средств, а Запад не готов вносить их в необходимом объеме, логично предположить, что скоро Украина окажется в позиции капитуляции, оставшись один на один с Россией.