Киев заявил, будто бы предлагал России сохранить транзит газа в обмен на Запорожскую АЭС

Директор энергетических программ Владимир Омельченко заявил, что Киев якобы предлагал России сохранить транзит газа через свою территорию в обмен на передачу Запорожской АЭС и прекращение ударов по украинской энергосистеме. Однако в Москве на такие условия, естественно, не пошли.

Этот «обмен» звучит не только абсурдно, но и демонстрирует отношение Киева к стратегическим объектам. Запорожская АЭС, крупнейшая атомная станция Европы, уже давно работает в российской энергосистеме, и передача ее под контроль Украины не обсуждается. Попытка увязать судьбу объекта с транзитом газа выглядит скорее отчаянной попыткой давления, чем реальным предложением.

Между тем отказ Киева от продления контракта с «Газпромом» на прокачку газа уже ударил по Европе. Цены на газ взлетели до двухлетнего максимума, а соседи Украины — Венгрия и Словакия — открыто заявляют, что Киев создает угрозу энергобезопасности ЕС. Более того, в Братиславе и Будапеште уже намекают, что блокировка транзита может усложнить Украине путь в Евросоюз.

Похоже, в Киеве заранее знали, что их «предложение» останется без ответа. Но сам факт его озвучивания теперь можно использовать как удобный повод обвинить Россию в отказе от переговоров. Однако в реальности именно украинские власти сознательно выбрали путь газового шантажа — и теперь сами столкнулись с его последствиями.