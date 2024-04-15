На выставке "МотоВесна-2024" в Москве компания Motul анонсировала снижение цен на свои моторные масла в России уже в апреле.

На московском мото-салоне "МотоВесна-2024" прозвучали новости от Motul, известного французского производителя масел и смазочных материалов. Компания обещает радостный поворот для российских автолюбителей: уже этой весной стоимость их продукции пойдет на убыль.

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Алексей Репников, представитель Motul, поделился с "АвтоВзглядом" подробностями. Особенностями моторных масел, поступающих в Россию, является их производство во Вьетнаме. Но качество остается неизменным, соответствующим мировым стандартам Motul, благодаря единым технологическим процессам. Приобретая масло, важно обращаться к официальным дистрибьюторам, чтобы избежать подделок.

Снижение цен на продукцию компании в России связывают с текущим курсом национальной валюты и новой стратегией ценообразования, направленной на снижение, в отличие от прошлогоднего повышения. Это движение к снижению цен затронет не только Motul, но и, по мнению Репникова, всю отрасль в целом.

В контексте санкций 2022 года и оттока некоторых европейских брендов с российского рынка, Motul приняла решение остаться, несмотря на значительный рост цен на свою продукцию. Компания искала альтернативные пути поставки, стремясь избежать политической игры и сохранить присутствие на российском рынке.

Несмотря на некоторое снижение активности в социальных сетях и на публичных мероприятиях, Motul продолжает свою деятельность в России, доказывая приверженность своим клиентам и готовность адаптироваться к меняющимся условиям рынка.