Трамп возвращается? Нервы на пределе перед выборами в США
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2024 год обещает стать значимым в мировой политике. В этом году, известном как "год супервыборов", почти половина взрослого населения Земли будет голосовать в различных выборах. Среди них выделяются выборы в Европейский парламент и, что особенно важно, президентские выборы в США.
Сейчас внимание многих приковано к возможному возвращению Дональда Трампа на пост президента США. Под управлением нынешнего президента Джо Байдена США вернулись к выполнению Парижского соглашения и сделали значительные инвестиции в зеленую экономику, а также поддержали Украину в её сопротивлении России. Тем не менее, популярность Байдена среди избирателей снижается, что может повлиять на результаты предстоящих выборов.
Дональд Трамп, несмотря на множество судебных исков и скандальные высказывания, сохраняет сильные позиции среди республиканцев и может стать их кандидатом на выборах. В своих выступлениях он часто критикует своих оппонентов, при этом его сторонники считают его фигурой, предназначенной для "спасения Америки".
Ожидается, что Трамп будет участвовать в предварительных выборах республиканцев, начиная с собрания в штате Айова.
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