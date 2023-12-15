Чемпионат мира по Excel в Лас-Вегасе превратил обычную офисную программу в арену киберспортивных состязаний

Чемпионат мира по Microsoft Excel, проходивший 10 декабря в Лас-Вегасе, показал, что работа с таблицами может быть не только полезной, но и увлекательной. На этом мероприятии Excel превратился в настоящий киберспорт, собрав лучших из лучших.

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Участники соревновались в системе, напоминающей баттл-рояль, решая специально подготовленные задачи. В этих задачах им необходимо было предсказывать результаты, анализировать данные и находить творческие решения проблем. Примером может служить задание "Excel Superheros", где участникам предстояло определить, кто же из них окажется лучшим в реальном турнире.

Победителем стал Эндрю Нгай из Австралии, который работает в компании по анализу данных. В этом году участникам предстояло решать задачи в течение двух часов, за каждое правильное решение начислялись баллы.

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Событие показало, что Excel может быть не только инструментом работы, но и площадкой для интеллектуальных состязаний. Любой желающий может принять участие в чемпионате, регистрация открыта для всех. Следующая дата и место проведения чемпионата пока не объявлены.