Невероятно качественные и стильные часы. Модель оснащена кварцевым механизмом SEIKO VK63, радует невероятной точность хорошо отлаженного механизма и наличием хронографа. Часы обладают влагозащитой 100WR, этого вполне достаточно, чтобы не беспокоится за них находясь в бассейне, но прежде всего, радует запоминающийся, великолепный дизайн.

Цена US $71.04

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Радиоуправляемый Дрон с инфракрасным датчиком. Станет отличным подарком. Выполнен из хороших материалов, с защитным корпусом. В наличии различные цветовые решения.

Цена US $9.96

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Светодиодный проектор для рисования. Представлен в сером цвете. Прекрасный подарок для ребенка, будет очень полезен и интересен, с помощью него у ребенка развивается интерес к графике и живописи. Подходит даже для детей дошкольного возраста. В комплекте идет держатель кронштейн куда помещается телефон с изображением и проектор. Он может проецировать рисунок не только на бумагу, но и на одежду, какие-то поверхности.

Цена US $5.90

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Стильный и оригинальный ТВ-бокс Xiaomi Mi S 4K. Качественная сборка, хорошие материалы, работает безотказно. Эта модель ТВ-бокса очень популярна благодаря красивому дизайну и качественной работе, заслужила хорошую репутацию среди пользователей.

Цена US $50.72 - 66.99

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Очень стильный видеорегистратор, благодаря своей компактности не мешает обзору дороги. Озвучка регистратора на русском языке. Надежный бренд и качественная сборка, станет незаменимым помощником на дороге.

Цена US $34.99 - 46.19

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