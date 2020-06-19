Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: увлажнитель воздуха-ночник, дезинфицирующая лампа, игровой смартфон Doogee S70 и другие
Увлажнитель воздуха
Футуристичный увлажнитель воздуха, так же работает как ночник. Есть три варианта дизайна увлажнителя на выбор. Создает комфортный климат и неповторимую атмосферу в доме.
Цена US $25.27 - 37.02
Прочный игровой смартфон Doogee S70
Хорошо подойдет для тех, кого сложно удивить, устройство оснащено по последнему слову техники. Совмещает в себе большой объем внутренней памяти - 6/64 гигабайта; камера - 12 и 5 мегапикселей; мощный аккумулятор - 5500 мАч и надежную защиту от ударов и повреждений.
Цена US $289.99 - 324.99
Наручные часы
рекламаСтильные, кварцевые часы с таинственным символом – мандала. Прочные, выполненные из качественных материалов.
Цена US $18.40
Беспроводная гарнитура
Качественные и стильные беспроводные наушники. Имеют удобный внешний интерфейс, удобны в использовании как дома, так и для занятий спортом.
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Цена US $14.24 - 16.90
Лампа для дезинфекции
Дезинфицирующая портативная лампа, стерилизует предметы и воздух ультрафиолетовыми лучами экологично и безопасно. Простая в использовании и очень эффективная вещь.
Цена US $32.72
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