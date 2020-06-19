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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: игровая мышь с интерфейсом, цифровой фото-переводчик, автомобильный холодильник и другие

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Автомобильный холодильник

 Очень полезная вещь в любое время года. Мощность холодильника 68 Вт. Емкость – 19 литров. Холодильник имеет функции охлаждения до – 5, и нагревания до +65 градусов.  Простой и удобный в использовании, питается от сети 220В, либо от розетки прикуривателя.

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Стабилизатор для фото и видео

Удобный и функциональный стабилизатор для качественной фото и видеосъемки. Станет незаменимым помощником в создании фотографий и видео в любое время года.

Цена US $58.48

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не путайте удвоение фаз и удвоение мосфетов.
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Lurker-beta
14:52
Легко. Точно так-же как с даблером, только без даблера. Ничего не мешает одной фазе управлять двумя(да вообще любым числом) мосфетами без даблера.
Опубликована сводная таблица характеристик подсистем питания материнских плат AMD B550
1injener
14:50
Для семи фаз возможно это не так критично, но для 4 фаз, даблеры будут полезны, т.к. получится 8 слабых, что позволит снизить пульсации напряжения на процессор
Опубликована сводная таблица характеристик подсистем питания материнских плат AMD B550
Eaze
14:46
конец статьи почти везде как по методичке. Не верьте не попробовав и в таком роде))) Явно же проплачены сми.
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ivanch88
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Nvidia'вский iRay нехило ускорился на rtx картах. Там даже простая 2060 быстрее 1080ti. Я пользуюсь Daz studio и время рендеринга одного кадра в среднем уменьшилось в 3 раза. А в каких-то сложных сцен...
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