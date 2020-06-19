Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: игровая мышь с интерфейсом, цифровой фото-переводчик, автомобильный холодильник и другие
Игровая мышь
Стильная игровая мышь. Ее особенностью является наличие дисплея, на котором отображаются выбранные вами изображения. Можно загружать одновременно разное количество изображений, которые будут сменять друг друга. Мышь качественная и многофункциональная, DPI мыши - 10 000 точек на дюйм.
Цена US $35.99
Цифровой переводчик
Цена US $99.90
Бутылка для воды из тритана
Бутылка для напитков создана по современным технологиям, из нового и экологичного материала-тритана. Этот вид пластика безвреден, не имеет опасных химических соединений и не впитывает запахи, что является огромным преимуществом перед обычным пластиком. Материал очень прочный, прекрасно выдерживает высокие температуры и сохраняет блеск и красивый вид очень долго. Есть разные объемы на выбор.
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Цена US $10.36 - 13.85
Автомобильный холодильник
Очень полезная вещь в любое время года. Мощность холодильника 68 Вт. Емкость – 19 литров. Холодильник имеет функции охлаждения до – 5, и нагревания до +65 градусов. Простой и удобный в использовании, питается от сети 220В, либо от розетки прикуривателя.
рекламаЦена US $115.90 - 148.45
Стабилизатор для фото и видео
Удобный и функциональный стабилизатор для качественной фото и видеосъемки. Станет незаменимым помощником в создании фотографий и видео в любое время года.
Цена US $58.48
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