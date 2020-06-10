Очень красивая вещь, из качественных материалов. Замок выполнен в ретро стиле, прочный и практичный. К замку идет пергамент с комбинацией иероглифов для его открытия. Вызовет интерес и восторг в качестве подарка для хозяйственного человека. Создает необычную атмосферу, будет функциональным и уникальным украшением любого интерьера или двора.

Цена US $2.69

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Очень стильная и практичная вещь. Адаптер на 4 дополнительных порта, хорошего качества. Подобный гаджет лишит любых неудобств, связанных с нехваткой USB портов, а так же благодаря своему дизайну станет отличным подарком.

Цена US $7.99

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Стильный, качественный аксессуар на разные модели телефон. Огромное количество артов и решений, хорошо защищает корпус телефона от повреждений. Чехол выглядит дорого, не желтеет, рисунки редкие и эксклюзивные.

Цена US $8.99

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Миниатюрная газовая зажигалка, легко помещается в кармане. Зажигалка двух размеров на выбор, при этом силу пламени можно регулировать. Прекрасная вещь для походов, поездок, для дома и как подарок для мужчины. Зажигалку можно заправлять, прослужит много лет.

Цена US $8.15

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Футуристичная, интересная вещь из титана. Очень прочное кольцо, имеет три вращающихся диска с датами, можно выбрать важную для себя дату, зафиксировав ее на кольце. Станет стильным аксессуаром или необычным подарком. Благодаря специальной таблице на странице товара, можно подобрать идеальный размер.

Цена US $4.71

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Атмосферный и практичный светильник, защищает свет и огонь он ветра и осадков. Светильник компактный, его удобно брать с собой во двор, поход, кемпинг или при выезде на природу. Так же может служить дома, как ночник , добавит света и уюта в любой интерьер.

Цена US $7.48 - 17.65

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