Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: электрическая коптильня, фонарь-бита, автомобильный зарядник-трансмиттер, Айфон SE 2020 года и другие
Игровой коврик для мыши
Стильное решение для интерьера, игровой коврик для мыши. На коврике схематично изображена сборка Ак 47 и другие модели огнестрельного оружия. Коврик прорезиненный, имеет тканевую поверхность.
Цена : US $10.39 - 23.99
Портативная электрическая коптильня
Цена US $64.99 - 77.99
Фонарь-бита
рекламаМощный фонарь, сделан в виде бейсбольной биты. Прочный материал, при необходимости может использоваться для самообороны. Дистанция освещения от него - от 100 до 200 метров, 4 регулировки яркости. Фонарь влагостойкий, корпус из алюминиевого сплава, мощность самого фонаря 10 Вт. Предоставлено несколько стильных решений данного фонаря-биты, на выбор.
Цена US $7.45 - 14.36
Автомобильное зарядное устройство с функцией FM-трансмиттер
Технологичное, многофункциональное устройство для автомобилей. По мимо функции зарядного устройства, применяется как FM-трансмиттер с Bluetooth модулем, что дает с помощью него отвечать на звонки. Устройство поддерживает быструю зарядку и имеет несколько портов на адаптере: порт USB TypeC , USB порт быстрой зарядки и обычный USB порт.
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Цена US $12.79
Apple iPhone SE (2020)
Айфон SE 2020 года. Тот самый случай когда модель не требует описания, бренд говорит сам за себя. Это качественный гаджет с корпусом от айфон 8, начинкой от айфон 11 и шикарной камерой. Данная модель вобрала в себя лучшее от Apple.
Цена US $531.86
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