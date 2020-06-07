Стильное решение для интерьера, игровой коврик для мыши. На коврике схематично изображена сборка Ак 47 и другие модели огнестрельного оружия. Коврик прорезиненный, имеет тканевую поверхность.

Цена : US $10.39 - 23.99

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Новое, инновационное устройство, домашняя коптильня, дымчатый аромат барбекю за считанные секунды обеспечен. Готовить в ней можно что угодно: мясо, сыры, овощи, все что вы хотели бы приготовить на огне или закоптить, только теперь это можно сделать без лишних неудобств и грязи, не выходя из кухни. Так же устройство используется для добавления дыма в уже приготовленную пищу или напитки, что придаст особую атмосферу любому столу.

Цена US $64.99 - 77.99

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Мощный фонарь, сделан в виде бейсбольной биты. Прочный материал, при необходимости может использоваться для самообороны. Дистанция освещения от него - от 100 до 200 метров, 4 регулировки яркости. Фонарь влагостойкий, корпус из алюминиевого сплава, мощность самого фонаря 10 Вт. Предоставлено несколько стильных решений данного фонаря-биты, на выбор.

Цена US $7.45 - 14.36

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Технологичное, многофункциональное устройство для автомобилей. По мимо функции зарядного устройства, применяется как FM-трансмиттер с Bluetooth модулем, что дает с помощью него отвечать на звонки. Устройство поддерживает быструю зарядку и имеет несколько портов на адаптере: порт USB TypeC , USB порт быстрой зарядки и обычный USB порт.

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Цена US $12.79

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Айфон SE 2020 года. Тот самый случай когда модель не требует описания, бренд говорит сам за себя. Это качественный гаджет с корпусом от айфон 8, начинкой от айфон 11 и шикарной камерой. Данная модель вобрала в себя лучшее от Apple.

Цена US $531.86

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