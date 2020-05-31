Кованый нож из дамасской стали с фиксированным лезвием, выполнен в зеркальной полировке. Красивые ножны выполнены из кожи высокого качества, хорошо продуманы, идеально подходящие под данный нож.

Цена: US $119.93

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Зажигалка имеет прочный корпус и высокое качество, станет не заменимым аксессуаром в туризме, походах или просто стильным и приятным подарком. Можно носить с собой в виде брелка, кулона или браслета, что очень удобно для туризма. Размер зажигалки компактен - 35,5 на 14,3 мм, работает от керосина. Кулон, не смотря на прочность, очень легкий, вес корпуса всего 30 грамм, что делает его удобным в носке. Есть две цветовые вариации изделия на выбор - серебро и цветной металл.

Цена: US $21.60 - 48.80

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Практичная, очень красивая и незаменимая вещь в ночное время суток. Ночник в точности отображает млечный путь и солнечную систему. Выполнен из прочного стекла. Хороший подарок для всех возрастов, подойдет под любой интерьер.

Цена: US $11.73 - 13.28

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Хорошо выполненный тактический топор из качественных материалов, в футуристическом стиле. Топор идеально подойдет, как для колки дров на дачном участке или в частном доме, так и для охоты, рыбалки и в походе.

Цена: US $78.44

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Монокуляр позволит хорошо видеть в ночное время, инфракрасная подсветка открывает возможность видеть даже в условиях абсолютной темноты. Устройство может делать фото в хорошем качестве, записывать видеоряды на карту памяти, zoom 200x, заряда хватает на 2-3 часа беспрерывной работы.

Цена: US $78.44

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