Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, стильные наручные часы, беспроводной аккумулятор, набор инструментов, велосипедный компьютер
Беспроводной аккумулятор
Беспроводной аккумулятор электроемкостью 8000 мАч. Выполняет функцию быстрой беспроводной зарядки. Устройство работает благодаря вмонтированному модулю для беспроводной зарядки смартфонов, что делает его очень удобным в использовании. В нем предусмотрено два USB разъема для зарядки с максимальным выходным токов в 2 ампера и 5 вольт. Аккумулятор изготовлен в очень красивом современном стиле, на корпусе устройства есть экран с отображающимся на нем уровнем заряда в процентах.
цена: US $20.99
Наручные часы
Наручные часы в креативном стиле из кварца и нержавеющей стали. Невероятно красивая роспись с элементами природы, прослужат долго, выполняя не только функцию часов, но и вдохновляющего, стильного аксессуара. Под них можно самостоятельно выбрать три типа различных ремешков. Часы очень легкие, выполнены из кварца, а ремешки из нержавеющей стали либо кожи, на выбор.
Цена: US $18.90
Складной нож
реклама
Нож- бабочка karambit, очень стильный, высокого качества . Огромный выбор вариаций стиля и цвета. Лезвие ножа изготовлено из нержавеющей стали. Компактный размер ножа и хорошо выполненный подвесной зажим на рукоятке позволит удобно и безопасно носить его с собой в сумке или рюкзаке, изделие не займет много места. Прекрасный нож как для как для туризма.
Набор инструментов для дома
рекламаБольшой, грамотно подобранный набор инструментов, инструменты предоставлены в комплекте с удобным под них кейсом. Набор состоит из 183 инструментов которые точно понадобятся вам дома . В наборе имеется все необходимое, отвертки, гаечные ключи, гайки, плоскогубцы и еще огромный выбор разного инструментария, такой выбор и хорошее качество изделий понравится абсолютно всем.
Цена: US $77.99 - 137.99
Водонепроницаемый велосипедный компьютер
Компактный компьютер станет полезным комплектующим к любому велосипеду. Данная модель водонепроницаема, в устройстве есть подсветка для ночной езды, надежное и простое в установке крепление на руль велосипеда. Благодаря компьютеру вы сможете увидеть скорость, время и дистанцию передвижения.
Цена: US $3.99 - 16.28
Беспроводные, водонепроницаемые наушники
Эргономичные беспроводные наушники, идеально подходит под ушные каналы, данная модель не вылетает и их удобно использовать при активной ходьбе или спортивной тренировке. У данной модели наушников предусмотрен светодиодный экран, с отображением уровня заряда батареи, что удобно в эксплуатации. У наушников качественный, чистый звук.
Цена: US $23.99 - 26.99
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила