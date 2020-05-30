Беспроводной аккумулятор электроемкостью 8000 мАч. Выполняет функцию быстрой беспроводной зарядки. Устройство работает благодаря вмонтированному модулю для беспроводной зарядки смартфонов, что делает его очень удобным в использовании. В нем предусмотрено два USB разъема для зарядки с максимальным выходным токов в 2 ампера и 5 вольт. Аккумулятор изготовлен в очень красивом современном стиле, на корпусе устройства есть экран с отображающимся на нем уровнем заряда в процентах.

цена: US $20.99

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Наручные часы в креативном стиле из кварца и нержавеющей стали. Невероятно красивая роспись с элементами природы, прослужат долго, выполняя не только функцию часов, но и вдохновляющего, стильного аксессуара. Под них можно самостоятельно выбрать три типа различных ремешков. Часы очень легкие, выполнены из кварца, а ремешки из нержавеющей стали либо кожи, на выбор.

Цена: US $18.90

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Нож- бабочка karambit, очень стильный, высокого качества . Огромный выбор вариаций стиля и цвета. Лезвие ножа изготовлено из нержавеющей стали. Компактный размер ножа и хорошо выполненный подвесной зажим на рукоятке позволит удобно и безопасно носить его с собой в сумке или рюкзаке, изделие не займет много места. Прекрасный нож как для как для туризма.

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Большой, грамотно подобранный набор инструментов, инструменты предоставлены в комплекте с удобным под них кейсом. Набор состоит из 183 инструментов которые точно понадобятся вам дома . В наборе имеется все необходимое, отвертки, гаечные ключи, гайки, плоскогубцы и еще огромный выбор разного инструментария, такой выбор и хорошее качество изделий понравится абсолютно всем.

Цена: US $77.99 - 137.99

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Компактный компьютер станет полезным комплектующим к любому велосипеду. Данная модель водонепроницаема, в устройстве есть подсветка для ночной езды, надежное и простое в установке крепление на руль велосипеда. Благодаря компьютеру вы сможете увидеть скорость, время и дистанцию передвижения.

Цена: US $3.99 - 16.28

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Эргономичные беспроводные наушники, идеально подходит под ушные каналы, данная модель не вылетает и их удобно использовать при активной ходьбе или спортивной тренировке. У данной модели наушников предусмотрен светодиодный экран, с отображением уровня заряда батареи, что удобно в эксплуатации. У наушников качественный, чистый звук.





Цена: US $23.99 - 26.99

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