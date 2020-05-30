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Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные наушники, стильные наручные часы, беспроводной аккумулятор, набор инструментов, велосипедный компьютер

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Беспроводной аккумулятор

Беспроводной  аккумулятор электроемкостью 8000 мАч. Выполняет функцию быстрой беспроводной зарядки. Устройство работает  благодаря вмонтированному  модулю для беспроводной зарядки смартфонов, что делает его очень удобным в использовании. В нем предусмотрено два USB разъема для зарядки с максимальным выходным токов в 2 ампера и 5 вольт. Аккумулятор изготовлен в очень красивом современном стиле, на корпусе устройства есть экран с отображающимся на нем уровнем заряда в процентах.

цена: US $20.99

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Наручные часы

Наручные часы в креативном стиле из кварца и нержавеющей стали. Невероятно красивая роспись с элементами природы, прослужат долго, выполняя не только функцию часов, но и вдохновляющего, стильного аксессуара. Под них можно самостоятельно выбрать три типа различных ремешков. Часы очень легкие, выполнены из кварца, а ремешки из нержавеющей стали либо кожи, на выбор.

Цена: US $18.90

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Складной нож 

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Нож- бабочка karambit, очень стильный, высокого качества . Огромный выбор вариаций стиля и цвета. Лезвие ножа изготовлено из нержавеющей стали. Компактный размер ножа и хорошо выполненный подвесной зажим на рукоятке позволит удобно и безопасно носить его с собой в сумке или рюкзаке, изделие не займет много места. Прекрасный нож как для как для туризма.

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Набор инструментов для дома

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Большой, грамотно подобранный набор инструментов, инструменты предоставлены в комплекте с удобным под них кейсом. Набор состоит из 183 инструментов которые точно понадобятся вам дома . В наборе имеется все необходимое, отвертки, гаечные ключи, гайки, плоскогубцы и еще огромный выбор разного инструментария, такой выбор и хорошее качество изделий понравится абсолютно всем.

Цена: US $77.99 - 137.99

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Водонепроницаемый велосипедный компьютер

Компактный компьютер станет полезным комплектующим к любому велосипеду. Данная модель водонепроницаема, в устройстве есть подсветка для ночной езды, надежное и простое в установке крепление на руль велосипеда. Благодаря компьютеру вы сможете увидеть скорость, время и дистанцию передвижения.

Цена: US $3.99 - 16.28

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Беспроводные, водонепроницаемые наушники

Эргономичные беспроводные наушники, идеально подходит под ушные каналы, данная модель не вылетает и их удобно использовать при активной ходьбе или  спортивной тренировке. У данной модели наушников предусмотрен светодиодный экран, с отображением уровня заряда батареи, что удобно в эксплуатации. У наушников качественный, чистый звук.


Цена: US $23.99 - 26.99

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I9-master
14:29
Значит у тебя или кулер фуфло дешманское или что-то не так с zen2?)
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
Exel Benchmark
14:28
😂 Llc для того и существует, чтобы компенсировать падение напряжение при нагрузке, чтобы ты бсод не словил, когда процу тока не хватит. Если залочить частоту и полностью ток, тогда он и будет просед...
Новые ревизии процессоров AMD Ryzen легко разгоняются до частот Matisse Refresh
t-dirt
14:27
а это не отменяет моего мнения. те кому слабо монолит - делают чиплет. слабо будет всем, со временем, первой сдалась амд. ток и всево.
NVIDIA A100 - технологические сложности производства
Geforce358
14:27
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t-dirt
14:26
ещё одни игсперды...
Эксперты Рcgamesn рассказали, какой процессор является самым разумным выбором для игр и работы в 2020 году
1injener
14:25
Ну кто не понимает, у того и поднимает, я то мониторю напряжение и обычно оно снижается при сильной нагрузке
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Максим Ширшов
14:24
Для игр больше 6 ядер пока не надо, а вот для работы некоторым уже и 8 мало давно.
Эксперты Рcgamesn рассказали, какой процессор является самым разумным выбором для игр и работы в 2020 году
t-dirt
14:24
потому што самса - первый эшелон, интел - второй. интел докатилась до того что контроллеры для своих ссд закупает у тайванских физон и сми.
Обзор и тестирование SSD-накопителя Kingston SKC600/1024G объемом 1 Тбайт
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