Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание: чехол для смартфона, солнечная панель и другие
USB-кабель
Отличный кабель для зарядки, удобно заряжать в различных условиях, на ходу, не запутывается и не ломается, что часто бывает с обычными шнурами, благодаря тому, что этот кабель плоский и скручивается словно рулетка.
Один конец, это разъем USB, а другой - это 2 в 1 micro USB, на который надевается насадка с разъемом Lightning. Катушка крутится в оба направления на 5 позиций: 20, 40, 60, 80 и 100 см с возможностью стопора.
Чехол для смартфона
Чехол силиконовый на все существующие модели Xiaomi. Хорошее качество, чехол прилегает к телефону прочно, не поднимая защитное стекло.
Вырезы точно соответствуют моделям телефонов, рисунок чехла хорошо сохраняется и не лопается, при правильном уходе чехол прослужит вам очень долго, а из-за силиконового материала не будет скользить в руке. Огромный выбор различных артов, рисунков и принтов, можно найти аксессуар на любой вкус.
рекламаЦена: US $1.72 - 1.85
Солнечная панель
Благодаря складной солнечной панели вы можете получать электричество посредством солнечной энергии. Отличное решение для любителей различных экспериментов.
рекламаОблачная погода не помешает работе устройства, панель отлично выдает ток. Есть несколько вариантов комплектов для поставки, и к нему же есть контроллер. На странице товара можно выбрать доставку из России.
Цена: US $96.99 - 334.89
Двухрежимная мини-мышь
Технологичная, современная беспроводная мышка. Подойдет абсолютно каждому, в её конструкцию добавлено большое колесико для регулировки громкости звука большим пальцем - такое редко где встретишь.
Кроме того, мышь имеет два режима: бесшумная в первом режиме, во втором - клики четко слышны, как у обычной модели. Мышь работает как через Bluetooth, так и через USB-адаптер.
Цена: US $9.75
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