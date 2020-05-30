Отличный кабель для зарядки, удобно заряжать в различных условиях, на ходу, не запутывается и не ломается, что часто бывает с обычными шнурами, благодаря тому, что этот кабель плоский и скручивается словно рулетка.

Один конец, это разъем USB, а другой - это 2 в 1 micro USB, на который надевается насадка с разъемом Lightning. Катушка крутится в оба направления на 5 позиций: 20, 40, 60, 80 и 100 см с возможностью стопора.

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Цена: US $3.99

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Чехол силиконовый на все существующие модели Xiaomi. Хорошее качество, чехол прилегает к телефону прочно, не поднимая защитное стекло.

Вырезы точно соответствуют моделям телефонов, рисунок чехла хорошо сохраняется и не лопается, при правильном уходе чехол прослужит вам очень долго, а из-за силиконового материала не будет скользить в руке. Огромный выбор различных артов, рисунков и принтов, можно найти аксессуар на любой вкус.

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Цена: US $1.72 - 1.85

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Благодаря складной солнечной панели вы можете получать электричество посредством солнечной энергии. Отличное решение для любителей различных экспериментов.

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Облачная погода не помешает работе устройства, панель отлично выдает ток. Есть несколько вариантов комплектов для поставки, и к нему же есть контроллер. На странице товара можно выбрать доставку из России.

Цена: US $96.99 - 334.89

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Технологичная, современная беспроводная мышка. Подойдет абсолютно каждому, в её конструкцию добавлено большое колесико для регулировки громкости звука большим пальцем - такое редко где встретишь.

Кроме того, мышь имеет два режима: бесшумная в первом режиме, во втором - клики четко слышны, как у обычной модели. Мышь работает как через Bluetooth, так и через USB-адаптер.

Цена: US $9.75

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